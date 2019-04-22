Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обзор: НДФЛ при продаже семейного жилья, освобождение от налога оплаты больничного, Маск угрожает налоговикам

События в налоговой сфере.

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Освобождение от НДФЛ оплаты больничного

Депутаты от Справедливой России считают несправедливым, что выплаты по временной нетрудоспособности облагаются НДФЛ. В этой связи они предложили освободить такие выплаты от обложения.

Льгота может привести к ежегодным бюджетным потерям в размере почти 80 млрд. рублей. А это, в свою очередь, уже не нравится Правительству, у которого и так бюджет с дефицитом. Поэтому Правительство описанные поправки поддерживать не хочет (Законопроект № 780567-8).

2. НДФЛ при продаже семьей жилья для строительства нового

ФНС России отмечает, что для необложения доходов от продажи жилья семьям с двумя и более детьми необходимо приобрести жилье по определенным договорам – купля-продажа, мена, ДДУ. Если же доход от продажи жилья был использован на строительство дома, то отсутствуют основания для освобождения такого дохода от НДФЛ (Письмо от 13 ноября 2024 № БС-17-11/3385@).

3. Маск угрожает налоговикам

Илон Маск, который станет главой Департамента эффективности госуправления при Трампе, заявил, что планирует пересмотреть статус Налоговой службы, поскольку многие ее сотрудники не платят налоги. В чем будут заключаться изменения, не уточняется, однако очевидно, что это не сулит Налоговой службе США ничего хорошего.

Правда, есть подозрения, что администрация Трампа и его сторонники, просто хотят свести счеты с налоговиками, которые копали под них в рамках политической борьбы.

События за ноябрь 2024

  • НДФЛ при продаже комнаты, уголовка за фиктивные счета-фактуры, обложение трудовых мигрантов - ссылка

Дмитрий Желнин
Налог на имущество

📢 Регионы, повысившие ставки налога на имущество для объектов свыше 300 млн рублей!

Какие регионы уже повысили налоговые ставки для дорогой недвижимости? Узнайте всё о новых правилах, как они повлияют на собственников и как оставаться в курсе изменений. Мы подготовили таблицу, которая будет полезна каждому владельцу крупной недвижимости!

Начать дискуссию