Конституционность налоговой тайны, спор по обложению печей в обзоре налоговых споров

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Судебная практика по налогам за ноябрь 2024

Оспаривание налоговой тайны

В Конституционном Суде попытались оспорить публикацию в СМИ сведений, полученных из судебных актов по налоговым спорам. Заявительница полагала, что тем самым нарушается налоговая тайна. Однако Суд, отказывая в удовлетворении требований, отметил, что публикация сведений о налоговых нарушениях и о привлечении к налоговой ответственности не относятся к налоговой тайне (Определение от 26 сентября 2024 № 2554-О).

Уплата взносов на мед. страхование адвокатами со статусом ВБД

Конституционный Суд рассмотрел вопрос о конституционности взимания с адвокатов, имеющих статус ветеранов боевых действий, взносов на медицинское страхование с учетом того, что у них есть право на бесплатную медицинскую помощь. Суд не усмотрел нарушения Конституции, указав, что вопрос освобождения адвокатов-ветеранов от взносов на медицинское страхование находится в компетенции законодателя (Определение от 26 сентября 2024 № 2580-О).

Обложение печей

Верховный Суд вновь обратился к вопросу квалификации имущества в качестве движимого или недвижимого в целях применения налога на имущество. В деле Себряковцемент Суд обратил внимание, что квалификация объекта в качестве части сложной недвижимой вещи либо включение его в единый недвижимый комплекс не означает, что в целях налогообложения объект автоматически должен квалифицироваться в качестве недвижимости. Спорные объекты – вращающиеся печи – были отнесены Судом к движимым вещам, что исключает их обложение налогом на имущество (Определение от 13 ноября 2024 № 306-ЭС24-7822). Аналогичный подход содержится в деле Аркаим (Определение от 10 октября 2024 № 303-ЭС24-8693).

Льготы по взносам в радиоэлектронике

Верховный Суд рассмотрел спор об условиях применения льготных тарифов по страховым взносам в радиоэлектронной промышленности. Суд пришел к выводу, что пониженные тарифы могут применяться с начала 2022 года, даже если плательщик был включен в реестр организаций радиоэлектронной промышленности лишь в середине 2022 года (Определение от 18 ноября 2024 № 305-ЭС24-15059).

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