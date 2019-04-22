Истечение срока по налоговым вычетам, обыски в adidas, коллекторская госпошлина в обзоре

События в налоговом мире

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1. Госпошлина для коллекторов

Законодатель изменил порядок уплаты госпошлины коллекторами. Теперь за любое заявление, связанное с изменением сведений в реестре коллекторов, им придется заплатить 100 тыс. рублей (Закон от 13.12.2024 № 451-ФЗ). Но есть и хорошие новости для них – госпошлину за выдачу дубликата свидетельства о наличии сведений в реестре коллекторов отменили.

Если где-то прибыло, то где-то убыло

2. Крайний срок по вычетам

ФНС России напоминает, что заявить социальные вычеты, право на которые возникло в 2021 году, можно до 31.12.2024 включительно. Речь идет о вычетах на лечение, обучение, физкультуру, пенсионное страхование, благотворительность. Заявить вычеты можно путем подачи декларации через личный кабинет налогоплательщика или Госуслуги.

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3. Обыски в adidas

В главный офис адидас пришли с обысками по поводу налоговых махинаций компании. Подозревают, что они там что-то «нахимичили» при импорте продукции в Германию. Правда, сами представители компании заявляют, что ничего не скрывают и сотрудничают со следствием.

А нам все равно, у нас abibas

События за декабрь 2024