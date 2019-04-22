Итоги налоговых событий за ноябрь 2024

1. Налоговый принтер

Традиционно в конце года заработал налоговый печатный станок, и поправки в НК РФ полились, как из рога изобилия. Всего в ноябре было подписано 10 налоговых Законов и 2 околоналоговых. К последним можно отнести установление уголовной ответственности за подложные счета-фактуры и декларации (Закон от 23.11.2024 № 406-ФЗ), а также перенос обязанности по синхронизации уплаты заработной платы, НДФЛ и взносов при исполнении оборонного заказа (Закон от 23.11.2024 № 415-ФЗ). Что касается непосредственно налоговых изменений, то, конечно, следует упомянуть установление правил обложения майнинга (Закон от 29.11.2024 № 418-ФЗ). Судя по всему, Правительство возлагает большие надежды на эту деятельность, как на источник пополнения бюджета. Также произошла очередная донастройка налоговой системы с многочисленными поправками, которые введены Законом от 29.11.2024 № 416-ФЗ.

2. Налоговые законопроекты

Центральным событием ноября стал подготовленный Правительством проект о внесудебном взыскании налогов с граждан (Законопроект № 782260-8). Предполагается, что теперь для взыскания недоимки с физических лиц налоговые органы не будут обращаться в суд. Правда, у должника остается возможность остановить внесудебное взыскание и перенести вопрос его законности в суд, однако процедура такого перехода выглядит для простых людей сложной и непонятной (Законопроект № 782260-8). Депутаты также не забывали придумывать налоговые инициативы. Среди них можно выделить предложение по увеличению лимита доходов для самозанятых в целях применения налога на профессиональный доход (Законопроект № 771407-8). Также внесены поправки для снижения до 3 лет (а в отдельных случаях до 1 года) срока владения недвижимостью, который позволяет не облагать доход от продажи НДФЛ (Законопроект № 773682-8). Наконец, о снижении НДС по наиболее значимым товарам (рыба, мясо, молоко, масло, лекарства, детские товары и др.) говорится в Законопроекте № 772998-8. Впрочем, перспектив у перечисленных инициатив нет. Также не следует ожидать одобрения следующих предложений: Отказ от обложения НДФЛ в отношении выплат по больничным – Законопроект № 780567-8

Отмена специального порядка обложения доходов мигрантов – Законопроект № 779617-8

Обложение сверхприбыли нефтяных, угольных и газовых компаний – Законопроект № 766796-8

3. Обложение солнечных электростанций

Ну а Верховный Суд продолжает рассматривать дела по квалификации имущества в целях налога на имущества. На этот раз в деле ЛУКОЙЛ-Экоэнерго Суд пришел к выводу, что правильно учтенное оборудование солнечных электростанций не является недвижимостью или его неотъемлемой частью, а значит, не должно облагаться налогом (Определение от 26.11.2024 N 306-ЭС24-13246). Впрочем, есть такое ощущение, что в скором времени ФНС с привлечением Правительства на законодательном уровне постарается прикрыть практику налогоплательщиков по снижению налога на имущество за счет переквалификации объектов в оборудование.

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