Обзор: налоги на пресс-конференции Путина, Бейонсе отбилась от налоговиков, учет НДС в преступлениях

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1. Налоги на пресс-конференции Путина
Следует заметить, что налоговые аспекты на годовой пресс-конференции Путина не были в центре внимания как Президента, так и вопрошающих его. Были лишь эпизодические упоминания.
Так, обозначена необходимость перевода крупных компаний в регионы для того, чтобы больше налогов поступало в местные бюджеты. Однако эта тема не новая и обсуждается давно. Президент отметил, что «процесс сложный».
В одном из своих ответов Президент отметил высокий рост (97–200%) налоговых поступлений в новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон. Однако это больше похоже на игру цифрами, поскольку очевидно, что если раньше там налоги не платили, то после присоединения и начала уплаты налогов рост в процентах должен быть от 100 и выше.
Действительно налоговая проблематика и возможное ее решение были озвучены Путиным в ответе на вопрос о том, почему при определении дохода семьи в целях получения пособий и льгот учитывается НДФЛ, который уплачивается в бюджет, а значит, не является доходом, который может потратить семья на свои нужды. Президент отметил, что решение этой проблемы найдено и часть налога в такой ситуации будет возвращаться. Из ответа Президента механизм возврата не совсем ясен. Возможно, это будет какой-то новый налоговый вычет.
2. Учет налогов при краже
Перед Конституционным Судом был поставлен вопрос о допустимости включения в сумму ущерба от преступления НДС, который был уплачен в бюджет. Суд уклонился от рассмотрения этого вопроса, сославшись на то, что заявитель не предъявлял этот довод в уголовном деле. Исходя из этого, участникам уголовного процесса важно требовать уменьшать сумму ущерба за счет уплаченных налогов (определение от 29 ноября 2024 г. № 3015-О).
3. Бейонсе отбилась от налогов
Спор между американской певицей и налоговой службой закончился соглашением, в соответствии с которым звезда должна уплатить недоимку в размере 591 доллар и штраф – 118 долларов. С учетом того, что налоговики пытались взыскать с нее 2 698 316 долларов, это можно считать победой. Однако победа с горечью — ведь, чтобы доказать, что долг по налогам менее 1000 долларов, Бейонсе пришлось нанять адвокатов за десятки тысяч долларов.
Вот такие они налоговые споры.
Комментарии1
\\\\\\.....Бейонсе пришлось нанять адвокатов за десятки тысяч долларов....../////
Включит в будущие расходы и вся недолга. А если еще и была страховка по этой теме как "нежданно, негаданно", то эти же адвокаты и эту тему отработают с такой же прытью.😂