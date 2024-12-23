Обзор: налоги на пресс-конференции Путина, Бейонсе отбилась от налоговиков, учет НДС в преступлениях

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1. Налоги на пресс-конференции Путина

Следует заметить, что налоговые аспекты на годовой пресс-конференции Путина не были в центре внимания как Президента, так и вопрошающих его. Были лишь эпизодические упоминания.

Так, обозначена необходимость перевода крупных компаний в регионы для того, чтобы больше налогов поступало в местные бюджеты. Однако эта тема не новая и обсуждается давно. Президент отметил, что «процесс сложный».

В одном из своих ответов Президент отметил высокий рост (97–200%) налоговых поступлений в новых регионах — ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон. Однако это больше похоже на игру цифрами, поскольку очевидно, что если раньше там налоги не платили, то после присоединения и начала уплаты налогов рост в процентах должен быть от 100 и выше.

Действительно налоговая проблематика и возможное ее решение были озвучены Путиным в ответе на вопрос о том, почему при определении дохода семьи в целях получения пособий и льгот учитывается НДФЛ, который уплачивается в бюджет, а значит, не является доходом, который может потратить семья на свои нужды. Президент отметил, что решение этой проблемы найдено и часть налога в такой ситуации будет возвращаться. Из ответа Президента механизм возврата не совсем ясен. Возможно, это будет какой-то новый налоговый вычет.

2. Учет налогов при краже

Перед Конституционным Судом был поставлен вопрос о допустимости включения в сумму ущерба от преступления НДС, который был уплачен в бюджет. Суд уклонился от рассмотрения этого вопроса, сославшись на то, что заявитель не предъявлял этот довод в уголовном деле. Исходя из этого, участникам уголовного процесса важно требовать уменьшать сумму ущерба за счет уплаченных налогов (определение от 29 ноября 2024 г. № 3015-О).

3. Бейонсе отбилась от налогов

Спор между американской певицей и налоговой службой закончился соглашением, в соответствии с которым звезда должна уплатить недоимку в размере 591 доллар и штраф – 118 долларов. С учетом того, что налоговики пытались взыскать с нее 2 698 316 долларов, это можно считать победой. Однако победа с горечью — ведь, чтобы доказать, что долг по налогам менее 1000 долларов, Бейонсе пришлось нанять адвокатов за десятки тысяч долларов.

Вот такие они налоговые споры.