Расходы на крипту, УСН на маркетплейсе, налог на прицеп в обзоре разъяснений Минфина

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УСН при торговле на маркетплейсе

Минфин России обращает внимание, что в целях УСН доход от торговли на маркетплейсе считается полученным, когда у продавца возникает возможность распорядиться уплаченными за его товар денежными средствами (Письмо от 4 сентября 2024 г. № 03-11-11/84125).

Льготы для новых членов семьи участника СВО

Минфин разъяснил особенности применения льготы в отношении лица, ставшего членом семьи участника СВО в середине года. Отмечается, что в этом случае размер льготы будет рассчитываться с учетом коэффициента, определяемого на основании п. 6 ст. 408 НК РФ (Письмо от 15 октября 2024 № 03-05-04-01/100025).

Налог на имущество по прицепу

Минфин России напоминает, что объектом обложения налогом на имущество физических лиц является недвижимость. Прицеп не является объектом, который можно отнести к недвижимости (даже если он врос в землю). В этой связи принцем не облагается налогом на имущество (Письмо от 2 сентября 2024 г. № 03-05-06-01/82691).

НДФЛ при уступке прав на долевое строительство

Минфин России напоминает, что при уступке прав по ДДУ срок владения этими правами не имеет значения для НДФЛ. Иначе говоря, по прошествии 3 (5) лет владения правами доход от их продажи не освобождается от НДФЛ. Однако этот доход можно уменьшить на имущественный вычет или расходы по приобретению прав по ДДУ (Письмо от 17 октября 2024 г. № 03-04-05/100940).

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НДФЛ при дроблении акций

Минфин России рассмотрел последствия по НДФЛ при дроблении акций. Отмечается, что в трехлетний срок, который позволяет не облагать доходы от реализации ценных бумаг, следует включать также период владения бумагами до их дробления (Письмо от 5 апреля 2024 г. № 03-04-06/31175).

НДС по вендинговым продажам

Минфин России полагает, что освобождение от НДС в отношении общепита не распространяется на вендинговые продажи. Это связано с тем, что условием для применения льготы является то, что услуги общепита должны оказываться в специально предназначенных местах (ресторан, кафе, буфет) либо в рамках выездного обслуживания (Письмо от 3 октября 2024 г. № 03-07-07/95846).

Подтверждение расходов на криптовалюту

Некая организация задалась вопросом, как подтверждать по налогу на прибыль расходы на криптовалюту, и обратилась с этой проблемой в Минфин России. Минфин в традиционном для себя стиле конкретного ответа не дал, но обратил внимание, что для учета расходов по криптовалюте необходимо, чтобы документы соответствовали законодательству России и доказывали фактическое несение расходов на приобретение крипты (Письмо от 10 октября 2024 г. № 03-03-06/1/98488).

Обложение замощения земли

Минфин России отмечает, что замощение земли не может рассматриваться в качестве самостоятельного объекта недвижимости, отличного от земельного участка. В этой связи замощение не должно облагаться налогом на имущество организаций (Письмо от 25 октября 2024 № 03-05-05-01/104183).

Патент при продаже ветеринарных лекарств

Минфин России рассмотрела вопрос о возможности применения ПСН в отношении деятельности по продаже лекарств для животных. Отмечается, что если осуществляется продажа препараторов, требующих обязательную маркировку, то применять патентную систему обложения нельзя (Письмо от 13 ноября 2024 № 03-11-09/112031).

Неучитываемые расходы при продаже комнаты

Минфин России рассмотрел особенности обложения доходов от продажи комнаты. Отмечается, что доход от такой продажи нельзя уменьшить на нотариальные траты, оплату риелторских услуг и расходы по ремонту (Письмо от 12 ноября 2024 г. № 03-04-05/111617).

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