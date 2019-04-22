Обзор: вычет НДФЛ при невыплате зарплаты, пошлина за обращение к председателю Верховного Суда, ошибки ККТ

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1. Исправление логических ошибок при применении ККТ

ФНС России подготовила обширные рекомендации по исправлению ошибок при использовании кассового оборудования. Документ направлен на недопущение логических ошибок, которые возникают при формировании кассами фискальных документов. Подробно прописывается порядок исправления допущенных ошибок (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/15543356/).

2. Пошлина при обращении к председателю Верховного Суда

В Конституционном Суде попытались оспорить необходимость уплачивать госпошлину при обращении к председателю Верховного Суда (его заместителю) для передачи жалобы в судебные коллегии. Суд отметил, что соответствующее обращение, по сути, приравнивается к кассационной жалобе. Следовательно, на такое обращение распространяются требования, предусмотренные для кассационной жалоба, в том числе и необходимость уплачивать судебную пошлину (Определение Конституционного Суда РФ от 29.11.2024 № 3062-О).

3. Стандартный вычет при невыплате зарплаты

Минфин России отмечает, что отсутствие зарплаты в отдельные месяцы года не препятствует предоставлению стандартного налогового вычета по НДФЛ. Иначе говоря, вычет должен предоставляться и за те месяцы, в которых отсутствовала выплата зарплаты (Письмо от 11 ноября 2024 г. № 03-04-05/111048).