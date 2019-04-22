Змеи и налоги (о символе Нового 2025 года)

Думаю, многие мои читатели знают, что есть у меня традиционный материал в конце года, который посвящается символу Нового года и его налоговому значению. По понятным причинам в прошлом году такой заметки не было (кто знает, тот знает). Но сейчас ничего не мешает посмотреть, что там делают наши змейки в налогах, поэтому поехали.

В главной книге налогоплательщика – Налоговом кодексе , змеи не упоминаются. Однако есть п. 13 ст. 167 НК РФ , где устанавливаются особенности определения базы по НДС в отношении товаров длительного производственного цикла. Перечень этих товаров установило Правительство в Постановлении от 28.07.2006 № 468 . И вот в этом документе мы встречаем иммунные сыворотки против яда змей гюрзы, эфы, гадюки; среднеазиатской кобры.

Встречаются змеи и в налоговых спорах. Одни приносят удачу налогоплательщикам, другие вынуждают платить налоги. Так, в одном из дел налогоплательщик раздавал рекламную продукцию, в том числе символ Нового года змею (2012 год был, представляете, сколько уже времени прошло). И какого же было удивление налогоплательщика, когда налоговая инспекция заставила его платить НДС по такой раздаче, поскольку стоимость рекламных сувениров превышала 100 рублей. Суд поддержал налоговиков (Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2017 № 08АП-5693/2017).

В другом деле Налогоплательщику уже улыбнулась удача. Суд согласился с обоснованностью расходов на перевозку груза от компании «Бумажный змей» (Решение АС Вологодской области от 12.08.2010 № А13-2494/2010). Кстати, компания «Бумажный змей» стала главным героем другого дела, где ее привлекли к ответственности по ст. 118 НК РФ за несообщение об открытии счета (Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 26.09.2005 № А56-36740/2005).

Наконец, самым интересным можно назвать дело, где налогоплательщик и налоговая инспекция спорили о том, что же за летательный аппарат купил налогоплательщик и для чего. Так, налоговый орган утверждал, что налогоплательщик зачем-то купил воздушного змея, который в производственный деятельности не используется, а значит, вычеты по НДС и расходы принять нельзя. Налогоплательщик возражал, что это не воздушный змей, а кайт.

Так выглядит кайт по запросы (как они его в леу использовали, не спрашивайте)

Кайт нужен был налогоплательщику для контроля за лесными работами и состоянием лесоматериалов. Кроме того, кайт полезен для работников, поскольку позволяет держать сотрудников в спортивной форме. Однако суд эти аргументы не убедили (Решение АС Пермского края от 20.12.2012 № А50-16295/2012).