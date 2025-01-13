В Госдуме предлагают просто так платить гражданам деньги. Для этого создается Фонд Справедливости

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Очередной популистский проект (Законопроект № 816473-8) поступил в Государственную Думу.
Придумала его некая депутатка Глазкова с кричащим именем Анжелика из КПРФ (видимо, лавры ЛДПР и Справедливой России по популизму не дают покоя).
Идея заключается в том, что создается Фонд социальной справедливости, из которого на счета граждан будут зачисляться денюжки. Единственным условием зачисления будет стаж граждан (трудовой/страховой) в 15 лет.
Пополняться Фонд Справедливости будет из Фонда национального благосостояния.
Объясняет свою безумную идею депутатка тем, что на Аляске и в Норвегии есть такие Фонды. А раз у буржуинов такое есть, то и у нас быть должно, посчитала депутатка-коммунист (других коммунистов в КПРФ сейчас и нет).
Комментарии2
Ну так наш родной ФНС (Фонд национального благосостояния) для этих целей собственно и создавался, беря за пример те же и аналогичные Фонды Аляски и Норвегии.
Разница в сделанном (созданном) оказалась в том, что у буржуинов доступа к этим Фондам не имеет никто и причем от слова совсем, где даже само руководство пасется в своих з/платах как отдельно зарабатываемые деньги.
В отличии от нашего ФНС, где саму финансовую составляющую Фонда дербанят все кому не лень и естественно под прикрытием "Национального благосостояния".
Опоздала эта тётка со своими новациями-идеями, ой как сильно опоздала.😊
"Всё было украдено до нас"