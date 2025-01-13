Юзвак Максим
Законопроекты

В Госдуме предлагают просто так платить гражданам деньги. Для этого создается Фонд Справедливости

Популизм депутатов. Рассматриваются события в законодательной сфере.

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Очередной популистский проект (Законопроект № 816473-8) поступил в Государственную Думу.

Придумала его некая депутатка Глазкова с кричащим именем Анжелика из КПРФ (видимо, лавры ЛДПР и Справедливой России по популизму не дают покоя).

Идея заключается в том, что создается Фонд социальной справедливости, из которого на счета граждан будут зачисляться денюжки. Единственным условием зачисления будет стаж граждан (трудовой/страховой) в 15 лет.

Пополняться Фонд Справедливости будет из Фонда национального благосостояния.

Объясняет свою безумную идею депутатка тем, что на Аляске и в Норвегии есть такие Фонды. А раз у буржуинов такое есть, то и у нас быть должно, посчитала депутатка-коммунист (других коммунистов в КПРФ сейчас и нет).

Комментарии

2
  • fkmrf123

    Ну так наш родной ФНС (Фонд национального благосостояния) для этих целей собственно и создавался, беря за пример те же и аналогичные Фонды Аляски и Норвегии.

    Разница в сделанном (созданном) оказалась в том, что у буржуинов доступа к этим Фондам не имеет никто и причем от слова совсем, где даже само руководство пасется в своих з/платах как отдельно зарабатываемые деньги.

    В отличии от нашего ФНС, где саму финансовую составляющую Фонда дербанят все кому не лень и естественно под прикрытием "Национального благосостояния".

    Опоздала эта тётка со своими новациями-идеями, ой как сильно опоздала.😊

    • Ирина Е
      Специалист

      Опоздала эта тётка со своими новациями-идеями, ой как сильно опоздала.😊

      "Всё было украдено до нас"