Обзор: НДФЛ при блокировке активов и по подарку от свекрови, гендерное неравенство в ЕС

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1. НДФЛ при дарении между супругой и свекровью

В Конституционном Суде была предпринята попытка оспорить положения Семейного и Налогового кодекса, в соответствии с которыми супруга и свекровь не признаются близкими родственниками, а значит, дарение недвижимости между ними приведет к обязанности уплачивать НДФЛ. Суд не усмотрел в оспариваемых положениях нарушения Конституции РФ (Определение от 29 ноября 2024 г. № 3219-О).

2. Блокировка активов не отменяет НДФЛ

Минфин России отмечает, что покупка ценных бумаг по низкой, нерыночной стоимости образует доход облагаемый НДЛФ. При этом налогоплательщик не освобождается от налога, если соответствующие активы будут заблокированы (Письмо от 5 августа 2024 г. № 03-04-05/72859).

3. Гендерное неравенство в налогах

А в ЕС продолжают переживать насчет гендерного неравенства, на это раз в налогах. Так, говорят, что в большинстве стран-участниц налогообложение способствует гендерному неравенству в сфере занятости. Долгосрочные тенденции в национальной налоговой политике, как правило, ставят женщин в невыгодное положение из-за неравномерного распределения богатства между мужчинами и женщинами, относительно небольшой доли женщин среди тех, кто получает самые высокие доходы, более высокого, чем в среднем, уровня потребления у женщин, сравнительно высокой доли трудовых доходов и небольшой доли доходов от капитала в общем доходе женщин.

Материалы за декабрь 2024