Рост штрафов по налоговые преступлениям, учет на маркетплейсе, льготы по бизнес-ланчам в обзоре

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1. Учет по УСН удержаний маркетплейсов

Минфин России напоминает, что удержания маркетплейсов из выручки за проданный товар нельзя учесть в качестве расходов, если налогоплательщик применяет УСН с объектом доходы. Иначе говоря, в качестве дохода придется учесть всю сумму оплаты за товар, даже если продавцу поступает сумма, уменьшенная на различные удержания и комиссии маркетплейса (Письмо от 6 декабря 2024 г. № 03-11-06/2/123336).

2. Увеличение штрафов за налоговые преступления

Минюст предложил обсудить его инициативу по повышению штрафов за налоговые преступления. Например, за неуплату налогов организацией, а также неисполнение обязанностей налогового агента штраф возрастет в 5 раз (вместо 100 тыс. – 300 тыс. рублей придется заплатить 500 тыс. – 1,5 млн.). По другим позициям аналогичный рост – в разы. Такое резкое повышение Минюст считает оправданным из-за плохой экономической ситуации. Но тут возникает вопрос, почему чиновники забывают таким же образом поднять порог недоимки, которая ведет к уголовной ответственности.

3. Налоговые льготы по бизнес-ланчам работников

В Австралии предложили учитывать расходы малого бизнеса на оплату питания и развлечений работников. Предельная сумма составит 20 000 долларов. По мнению инициаторов, это не только поддержит малый бизнес, но и поспособствует развитию общепита, где сотрудники будут питаться и развлекаться. Правда, делается это предложение на фоне предвыборной кампании. Так что будет ли оно реализовано на практике, большой вопрос.

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