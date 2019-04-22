Обзор: налоговые итоги в конце 2024 года

Наиболее интересные налоговые события декабря 2024

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Любопытно, но в самом конце года государственные органы решили не напрягаться с налоговыми вопросами, поэтому налоги явно не были в центре их внимания.

1. Налоговые законы уходящего года

В декабре Президент РФ подписал 59 Законов, но только 2 из них были связаны с Налоговым кодексом, да и принципиального значения они не имели. Во-первых, коллекторские организации заставили платить госпошлину за любое изменение сведений в коллекторском реестре (Закон от 13.12.2024 № 451-ФЗ). Во-вторых, участники СВО смогут не платить пошлину при восстановлении прав на управление трактором (Закон от 28.12.2024 № 530-ФЗ).

2. Депутатские инициативы

К концу года иссякла и депутатская фантазия по налогам, поэтому они смогли выдавить из себя всего один законопроект, естественно на благо народа. Было решено облагодетельствовать организации инвалидов и снизить для них страховые взносы до 15%. Правда, шансов на успех у этой инициативы маловато, так как Правительство воспротивилось таком снижению. Говорит, у таких организаций и так достаточно льгот (Законопроект № 800465-8).

3. Налоги в 2025

ФНС России решила помочь гражданам правильно заплатить налоги, для чего создала на своем сайте промо-страницу с описанием налоговых нововведений в 2025 году. Изменений много, налогов много. Так что читаем и образовываемся.

Вот так закончился тяжелый, но очень интересный 2024. А что принесет 2025, вы обязательно узнаете в очередных обзорах.

Налоговые новости за декабрь 2024

Материалы за 2025

Змеи и налоги (о символе Нового 2025 года) - ссылка