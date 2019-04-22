Расширение налоговых прав Правительства, отказ от налогов, НДС по семенам в обзоре

Телеграм: https://t.me/Taxruss.

1. Налоговые обязанности нотариусов и полномочия Правительства

Курултай Башкортостана предложил уточнить обязанности нотариусов по передаче информации в налоговые органы. Предлагается установить, что сведения о сделках дарения и наследстве должны передавать не только частные (что прямо указано в Налоговом кодексе), но и государственные нотариусы, поскольку такая обязанность имеется в законодательстве о нотариате (Законопроект № 830867-8).

Также в Госдуме предложили закрепить навечно временные полномочия Правительства по переносу сроков уплаты налогов, установлению отсрочек и т.д. Такие полномочия появились в ковидные времена и продолжают действовать сейчас как временная мера (например, Правительство переносило сроки уплаты налогов для налогоплательщиков Курской области). Действуют полномочия до 2028 года. Однако автор законопроекта считает, что такие полномочия показали свою эффективность и должны сохраниться после 2028. При этом применять их нужно в период чрезвычайных ситуаций, военного положения, режима КТО (Законопроект № 831061-8). Любопытно, какой отзыв отправит Правительство на предложение по расширению его полномочий.

2. НДС по семенам

Верховный Суд РФ разбирался в возможности применения льготной ставки по НДС (10%) в отношении протравленных семян сахарной свеклы. Инспекция отмечала, что льгота распространяется на продовольственные товары, а поскольку семена были протравлены, то в пищу их уже не применишь. Однако Суд отметил, что сам по себе факт протравления семян не исключает их продовольственный характер и не отменяет право на льготную ставку по НДС (Определение от 27 января 2025 г. № 305-ЭС24-17887).

3. Отказ от налогов

А в Эшвилде (это Англия) решили отказаться от налогов на целый год. В качестве обоснования указывается на хорошее финансовое положение и на достаточность резервов для исполнения муниципальных обязанностей.

Живут же люди.