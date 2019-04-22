Налоги по процентам самозанятого, УСН при выплате доли, необоснованное списание с ЕНС в обзоре налоговых споров

НДФЛ при дарении между супругой и свекровью

В Конституционном Суде была предпринята попытка оспорить положения Семейного и Налогового кодекса, в соответствии с которыми супруга и свекровь не признаются близкими родственниками, а значит, дарение недвижимости между ними приведет к обязанности уплачивать НДФЛ. Суд не усмотрел в оспариваемых положениях нарушения Конституции РФ (Определение от 29 ноября 2024 г. № 3219-О).

УСН при получении участником имущества в счет доли

Конституционный Суд разбирался в последствиях по УСН при передаче выходящему участнику имущества в счет действительной стоимости доли. При рассмотрении Суд пришел к выводу, что налоговое законодательство этот вопрос нормально не регулирует, что неконституционно и вызывает споры. Поэтому законодатель должен четко расписать последствия передачи имущества в счет действительной стоимости доли. До внесения поправок Конституционный Суд установил, что налоговые последствия должны определяться исходя из экономической выгоды, которую приобретет налогоплательщик, получив долю вышедшего участника. Проще говоря, придется сравнить стоимость полученной доли со стоимостью переданного бывшему участнику имущества и если разница положительная, то возникает доход (Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2025 № 2-П).

Обложение процентов у самозанятого

А дело об обложении процентов у самозанятого дошло до Конституционного Суда. Напомню, что арбитражные суды посчитали, что доход в виде процентов по займу может облагаться налогом на профессиональный доход. Однако Верховный Суд с таким выводом не согласился, указав, что в базу по налогу на самозанятых включаются только доходы от реализации товаров (работ, услуг), а проценты по займу – это другое, поэтому они облагаются НДФЛ. И вот, вопрос о конституционности такой позиции был поставлен перед Конституционным Судом. Ожидаемо, что Суд никаких угроз Конституции не усмотрел, поэтому можно спать спокойно и облагать проценты по займу НДФЛ, а не налогом на самозанятых (Определение от 24 декабря 2024 № 3352-О).

Налоговые новости за декабрь 2024

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Истребование документов по цепочке контрагентов

ФНС России напоминает, что истребование документов у лиц, не являющихся контрагентами налогоплательщика, – дело богоугодное и не противоречит Налоговому кодексу (Письмо от 10.01.2025 № БВ-4-7/58@). В подтверждение чего приводится свежая позиция Верховного Суда, принятая в конце 2024 (Решение от 09.12.2024 № АКПИ24-755). Впрочем, мы об этом знали уже давно.

Двойное взыскание налогов

Верховный Суд разобрался с последствиями двойного списания налогов с Единого налогового счета. Спор состоял в том, должна ли налоговая уплатить с сумм излишне списанных налогов проценты. Верховный Суд отметил, что несмотря на то, что деньги находятся на специальном счете (ЕНС), в части положительного сальдо они являются собственностью налогоплательщика. Соответственно, необоснованное списание средств с налогового счета должно рассматриваться в качестве принудительного взыскания, а это, в свою очередь, влечет обязанность налогового органа начислить и уплатить налогоплательщику проценты на необоснованно списанные суммы (Определение 27 января 2025 № 309-ЭС24-18347).

Обложение доходов от покера

В США предъявили обвинения известному юристу Голштейну, ведущему дела клиентов в Верховном Суде. Он не задекларировал выигрыши в покер на миллионы долларов. Правда, это лишь часть обвинений. В обвинительном заключении утверждается, что с 2016 по 2022 год «Голдштейн состоял в интимных отношениях по меньшей мере с десятком женщин» и оплачивал их поездки и другие расходы. Четверо из этих женщин были формально приняты на работу в его фирму и получали медицинскую страховку, но при этом «практически не работали на фирму», как утверждается в обвинительном заключении.

ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024

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События за январь 2025