НДС по рапсу и поездкам Москва-Питер, НДФЛ за орден Мужества в обзоре

События в налоговой сфере

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1. Нулевой НДС для поездок Москва-Питер

Правительство РФ подготовило поправки для установления нулевого НДС по услугам перевозки, если они будут осуществляться по высоко-скоростной магистрали из Москвы в Питер и обратно. К слову, магистраль еще не готова и откроется только в 2028 году. Предполагается, что время в пути между двумя столицами составит 2 часа 15 минут (Законопроект № 835237-8).

Интересно, сколько билеты стоить будут?

2. НДФЛ по ордену мужества

ФНС России отмечает, что выплата премий за военные награды облагается НДФЛ. Это в том числе касается денежных поощрений за Орден Мужества. Ведомство отмечает, что свой вывод оно делает на основании позиции Минобороны РФ (Письмо от 29 января 2025 № БС-16-11/23@). Аналогичный подход уже встречался и у Минфина России.

3. НДС по рапсу

А Верховный Суд вновь высказался по обложению семян. На этот раз допустил применение льготной ставки НДС (10%) в отношении реализации семян рапса. При этом было отмечено, что подработка семян не лишает этот товар продовольственных качеств и не исключает применение льготного НДС (Определение от 29 января 2025 № 305-ЭС24-17574). Совсем недавно аналогичный подход был выражен по семенам сахарной свеклы (Определение от 27 января 2025 г. № 305-ЭС24-17887).

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