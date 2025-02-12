Фейковая льгота у пожилых, взносы работника-ИП, мигрантская госпошлина в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Госпошлина за русский и историю

Депутаты от ЛДПР в очередной раз придумали, чем обложить мигрантов. Теперь они хотят, чтобы приезжие платили госпошлину за подтверждающий сертификат о знании русского, истории, права, химии, физики, литературы . Правда, в Пояснительной записке депутаты затруднились толком объяснить, зачем эта пошлина нужна. Говорят, что в законодательстве нет, а должна быть. Правительство выступило против такой инициативы, отметив, что мигранты и так платят за сдачу экзаменов (Законопроект № 838063-8).

Насяльнике, зачем госпошлина?

2. Взносы работника-предпринимателя

Минфин России рассмотрел ситуацию, когда предприниматель не осуществлял предпринимательскую деятельность, а получал доходы исключительно от деятельности по трудовому договору. Возник вопрос, должен ли он уплачивать страховые взносы. Министерство отметило, что обязанность уплачивать взносы возникает с момента регистрации в качестве ИП и прекращается с момента исключения из реестра предпринимателей. Неосуществление предпринимательской деятельности не освобождает от указанной обязанности (Письмо от 23 января 2025 г. № 03-15-05/5387).

Плати, милок, плати

3. Фейковая льгота

А в Индии разгорелся скандал из-за льготы для пожилых. Так, в городе Чинаи (там работает вторая по масштабности киностудия Индии — Колливуд) по WhatsApp стали рассылать информацию, что пожилым людям положена льгота на недвижимость. Условия простые – возраст старше 60 и наличие в собственности недвижимости. Но когда радостные старики ринулись получать льготу, оказалось, что такой и не существует. Кто развлекался массовой рассылкой фейка, пока остается загадкой.

Льгот нет, но вы держитесь

События за февраль 2025