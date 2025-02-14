Вычет по НДФЛ за другого супруга, расширение льгот на Курилах, налог на электромобили в обзоре

Актуальные события в налоговой сфере

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Расширение льгот на Курильских островах

Правительство решило дополнительно стимулировать развитие туризма, рыбопромышленности и вообще бизнеса на Курилах. В этой связи сняты отдельные запреты на применение льготного обложения по налогу на прибыль при реализации инвестпроектов. Кроме того, при соблюдении определенных условий организации Курильских остров смогут уплачивать пониженные страховые взносы (Законопроект № 840725-8).

Остров сокровищ

2. Вычет по НДФЛ за другого супруга

Минфин России отмечает, что супруги являются двумя разными налогоплательщиками. Поэтому при приобретении жилья одним супругом он не сможет передать другому право на вычет по НДФЛ, которое возникает в связи с такой покупкой (Письмо от 11 октября 2024 г. № 03-04-09/99035).

Муж и жена – не одна сатана!

3. Отмена льгот на электромобили

В США рассматривают предложение по отмене налоговых льгот по электрокарам. Так, отменяется налоговый вычет, предоставляемый в связи с приобретением электрической брички. Кроме того, электромобили предлагают обложить транспортным налогом в размере 1000 долларов. «Электромобили могут весить в три раза больше, чем автомобили с бензиновым двигателем, что приводит к большему износу наших дорог и мостов» - говорит один из инициаторов поправок.

А как же зеленая повесточка?

События за февраль 2025