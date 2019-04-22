Обзор: акцизы по электросигаретам, сокращение налогов на триллионы, корректировка счета-фактуры

События в налоговой сфере

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1. Корректировка счета-фактуры

Минфин России отмечает, что наименование товаров (работ, услуг) в корректировочном счете-фактуре должно совпадать с наименованием в корректируемом счете-фактуре. Если это требование не соблюдается, то это считается нарушением, которое может создать препятствие для принятия к вычету НДС (Письмо от 16 января 2025 г. № 03-07-09/2474).

2. Акцизы по электронным сигаретам

В Конституционном Суде попытались оспорить обложение акцизами отдельных элементов электронных сигарет. Заявитель утверждал, что акциз должен взиматься с полноценной электронки, которая и позволяет курить, а не с отдельных ее элементов. Суд сказал, что Заявитель размечтался и подтвердил конституционность взимания акциза с отдельных элементов (Определение от 28 января 2025 г. № 263-О).

3. Бюджет США

Ну а в США определяются с параметрами бюджета. Свой вариант предложили республиканца из Палаты представителей. Так, планируется сократить налоги на 4,5 триллионов долларов. Также предусмотрено сокращение гос.расходов на 2 триллиона, в том числе по медицинским программам. Любопытно, что те же республиканцы, но в Сенате предлагают свой бюджет с другими цифрами. Как будут договариваться сторонники Трампа, неясно.

События за февраль 2025