Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Отмена мигрантских вычетов, проценты за ошибочное списание с ЕНС в обзоре налоговых новостей

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за январь 2025.

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Содержание:

00:00 - Начало

01:05 - План

01:41 - Налоговые обязанности нотариусов - Законопроект № 830867-8

02:45 - Лишение мигрантов вычетов по НДФЛ – Законопроект № 822256-8

04:26 - Расширение полномочий правительства – Законопроект № 831061-8

06:38 - Обзор практики Высших Судов - Письмо ФНС России от 15.11.2024 № БВ-4-7/13022.

06:47 - Изменения в законодательстве по вопросам налогообложения недвижимости - Письмо ФНС России от 28.12.2024 № БС-4-21/14784@

07:25 - Проценты за необоснованное списание с ЕСН - Определение от 27.01.2025 № 309-ЭС24-18347

11:53 - Окончание

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