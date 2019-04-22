Отмена мигрантских вычетов, проценты за ошибочное списание с ЕНС в обзоре налоговых новостей

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Содержание:
00:00 - Начало
01:05 - План
01:41 - Налоговые обязанности нотариусов - Законопроект № 830867-8
02:45 - Лишение мигрантов вычетов по НДФЛ – Законопроект № 822256-8
04:26 - Расширение полномочий правительства – Законопроект № 831061-8
06:38 - Обзор практики Высших Судов - Письмо ФНС России от 15.11.2024 № БВ-4-7/13022.
06:47 - Изменения в законодательстве по вопросам налогообложения недвижимости - Письмо ФНС России от 28.12.2024 № БС-4-21/14784@
07:25 - Проценты за необоснованное списание с ЕСН - Определение от 27.01.2025 № 309-ЭС24-18347
11:53 - Окончание
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