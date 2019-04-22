Вычет по ГТО, сокращения в налоговой службе, НДФЛ по денежным переводам в обзоре

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1. НДФЛ по денежным переводам

ФНС России рассказала о последствиях по НДФЛ при получении денежного перевода. Главный смысл позиции Налоговой службы в том, что все зависит от основания перевода. Так, если деньги поступают на безвозмездной основе (например, подарок), то никакого НДФЛ платить не надо. Если же деньги за оказание услуг или какой-то товар, то это уже доход, облагаемый налогом. При этом ФНС вновь подчеркивает, что сам факт перевода НДФЛ не облагается, значение имеет основание (Письмо от 11 февраля 2025 № БС-16-11/33@).

2. Вычет по ГТО

Минфин России указывает, что для получения вычета по НДФЛ за сдачу нормативов ГТО важно не участие, а победа. Проще говоря, налогоплательщик должен быть награжден знаком отличия – бронзовым, серебряным, золотым. Знак должен быть подтвержден соответствующим удостоверением (Письмо от 13 декабря 2024 г. № 03-04-05/125883).

3. Сокращения налоговиков

Ну а в Налоговой службе намечаются сокращения. Так, пока планируется уволить около 7500 сотрудников, которые проходят испытательный срок. Более того, говорят, что конечной целью сокращений является упразднение Налоговой службы. Но это все не у нас – это в США.

События за февраль 2025