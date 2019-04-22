Обзор: обложение общих участков СНТ, вычет для ветеранов, НДФЛ при споре с работодателем

1. Вычет на лечение ветеранов боевых действий

В Госдуме предлагают изменить подход к предоставлению вычетов на лечение ветеранов боевых действий. Сейчас возможно учесть лишь часть расходов, а депутаты хотят, чтобы ветераны могли включать в вычет безлимитный размер затрат на собственное лечение. Говорят, это нужно, чтобы дополнительно оказать помощь ветеранам (Законопроект № 849900-8).

2. Обложение общих участков садоводов

ФНС России обращает внимание, что если в реестре недвижимости отражен общий участок садоводческого товарищества, но при этом отсутствуют сведения о конкретных правообладателях и принадлежащей ими части в виде правильной дроби, то нет оснований для взимания с участников СНТ земельного налога (Письмо от 24.02.2025 № КВ-4-21/1841@).

3. НДФЛ при неиспользовании отпуска, прогуле, невыплаченной зарплате

Минфин России в очередной раз рассмотрел последствия по НДФЛ, когда работник через суд добился выплат за вынужденный прогул, нарушение срока выплаты зарплаты и неиспользованный отпуск. Что касается отпуска, то в НК РФ прямо указывается, что компенсация за его неиспользование облагается НДФЛ. Впрочем, позиция Минфина заключается в том, что и по другим перечисленным выплатам НДФЛ придется заплатить (Письмо от 14 ноября 2024 г. № 03-04-05/113027).

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