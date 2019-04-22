Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обзор: пошлина за дубликат судебного приказа, НДФЛ при недействительности сделки, грязная налоговая дюжина

Анализ событий в налоговой сфере.

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. НДФЛ при недействительности сделки с недвижимостью

Минфин вновь обращает внимание, что признание недействительной сделки, предметом которой была недвижимость, позволяет исчислять срок владения недвижимым объектом в целях НДФЛ с момента первоначальной регистрации собственности за прежним владельцем (Письмо от 24 января 2025 г. № 03-04-05/5807).

2. Госпошлина за дубликат судебного приказа

Конституционный Суд развернуто рассказал, почему за выдачу дубликата судебного приказа госпошлину взимать не надо. Было отмечено, что несмотря на то, что судебный приказ и исполнительный лист являются исполнительными документами, судебный приказ также относится к судебным актам. Исходя из этого, Суд приходит к выводу, что отсутствие пошлины за выдачу дубликата приказа и взимание пошлины за выдачу дубликата исполнительного листа не противоречит Конституции и не нарушает принцип равенства (Определение от 13 февраля 2025 г. № 294-О).

3. Грязная дюжина

Налоговая служба опубликовала ежегодный обзор налоговых махинаций – Грязная дюжина. В документ вошли:

  • Фишинг по электронной почте (когда присылаются сообщения от налоговой службы, чтобы жертва прошла по каким-нибудь ссылкам). Разновидностью фишинга является Смишинг – когда мошенническое налоговое сообщение приходит в виде смс.

  • Советы в социальных сетях. К мошенничеству отнесено заведомо ложное распространение информации о различных налоговых льготах и преимуществах.

  • Подложные документы. Предложения от консультантов по подготовке подложных документов, деклараций и т.д.

События за февраль 2025

  • Взносы по поручителю, налоговые льготы по карте, НДФЛ при расторжении ДДУ - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

499 подписчиков 3 382 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию