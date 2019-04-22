Обзор: пошлина за дубликат судебного приказа, НДФЛ при недействительности сделки, грязная налоговая дюжина

Минфин вновь обращает внимание, что признание недействительной сделки, предметом которой была недвижимость, позволяет исчислять срок владения недвижимым объектом в целях НДФЛ с момента первоначальной регистрации собственности за прежним владельцем ( Письмо от 24 января 2025 г. № 03-04-05/5807 ).

Конституционный Суд развернуто рассказал, почему за выдачу дубликата судебного приказа госпошлину взимать не надо. Было отмечено, что несмотря на то, что судебный приказ и исполнительный лист являются исполнительными документами, судебный приказ также относится к судебным актам. Исходя из этого, Суд приходит к выводу, что отсутствие пошлины за выдачу дубликата приказа и взимание пошлины за выдачу дубликата исполнительного листа не противоречит Конституции и не нарушает принцип равенства (Определение от 13 февраля 2025 г. № 294-О).