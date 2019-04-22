Обзор: пошлина за дубликат судебного приказа, НДФЛ при недействительности сделки, грязная налоговая дюжина

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1. НДФЛ при недействительности сделки с недвижимостью
Минфин вновь обращает внимание, что признание недействительной сделки, предметом которой была недвижимость, позволяет исчислять срок владения недвижимым объектом в целях НДФЛ с момента первоначальной регистрации собственности за прежним владельцем (Письмо от 24 января 2025 г. № 03-04-05/5807).
2. Госпошлина за дубликат судебного приказа
Конституционный Суд развернуто рассказал, почему за выдачу дубликата судебного приказа госпошлину взимать не надо. Было отмечено, что несмотря на то, что судебный приказ и исполнительный лист являются исполнительными документами, судебный приказ также относится к судебным актам. Исходя из этого, Суд приходит к выводу, что отсутствие пошлины за выдачу дубликата приказа и взимание пошлины за выдачу дубликата исполнительного листа не противоречит Конституции и не нарушает принцип равенства (Определение от 13 февраля 2025 г. № 294-О).
3. Грязная дюжина
Налоговая служба опубликовала ежегодный обзор налоговых махинаций – Грязная дюжина. В документ вошли:
Фишинг по электронной почте (когда присылаются сообщения от налоговой службы, чтобы жертва прошла по каким-нибудь ссылкам). Разновидностью фишинга является Смишинг – когда мошенническое налоговое сообщение приходит в виде смс.
Советы в социальных сетях. К мошенничеству отнесено заведомо ложное распространение информации о различных налоговых льготах и преимуществах.
Подложные документы. Предложения от консультантов по подготовке подложных документов, деклараций и т.д.
События за февраль 2025
Взносы по поручителю, налоговые льготы по карте, НДФЛ при расторжении ДДУ - ссылка
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