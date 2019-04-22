НДФЛ по ордену мужества и денежным переводам, вычет после гибели на СВО в обзоре ФНС России

Пониженные взносы при исключении из реестра МСП

ФНС России в целях уплаты взносов рассмотрела ситуацию, когда плательщик в течение года был исключен из реестра МСП, а затем вновь включен. В месяце исключения из реестра лицо утрачивает право на льготный тариф по страховым взносам. При этом утрачивает с 1 числа месяца, в котором произошло исключение. В случае обратного включения в реестр право на пониженный тариф возникает с начала месяца, в котором лицо вернулось в реестр МСП (Письмо от 16 января 2024 г. № ЗГ-2-11/473@).

НДФЛ по ордену мужества

ФНС России отмечает, что выплата премий за военные награды облагается НДФЛ. Это в том числе касается денежных поощрений за Орден Мужества. Ведомство отмечает, что свой вывод оно делает на основании позиции Минобороны РФ (Письмо от 29 января 2025 № БС-16-11/23@). Аналогичный подход уже встречался и у Минфина России.

Налоговый вычет после гибели на СВО

ФНС России рассмотрела вопрос о возможности применения вычета по НДФЛ при покупке квартиры на средства, полученные в связи с гибелью родственника на СВО. Налоговая служба отмечает, что выплаты при гибели участника СВО не являются целевыми. Соответственно, при оплате такими средствами приобретатель жилья вправе рассчитывать на получение имущественного вычета по НДФЛ (Письмо от 31 января 2025 г. № БС-4-11/881@).

Налоговые новости за январь 2024

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НДФЛ по денежным переводам

ФНС России рассказала о последствиях по НДФЛ при получении денежного перевода. Главный смысл позиции Налоговой службы в том, что все зависит от основания перевода. Так, если деньги поступают на безвозмездной основе (например, подарок), то никакого НДФЛ платить не надо. Если же деньги за оказание услуг или какой-то товар, то это уже доход, облагаемый налогом. При этом ФНС вновь подчеркивает, что сам факт перевода НДФЛ не облагается, значение имеет основание (Письмо от 11 февраля 2025 № БС-16-11/33@).

Взносы арбитражных управляющих

ФНС России рассмотрела ситуацию уплаты взносов арбитражными управляющими при получении ими пенсии по инвалидности или за выслугу лет. Отмечается, что у них имеется только обязанность по взносам на мед.страхование (Письмо от 13 февраля 2025 г. № БС-4-11/1350@).

Обложение общих участков садоводов

ФНС России обращает внимание, что если в реестре недвижимости отражен общий участок садоводческого товарищества, но при этом отсутствуют сведения о конкретных правообладателях и принадлежащей ими части в виде правильной дроби, то нет оснований для взимания с участников СНТ земельного налога (Письмо от 24.02.2025 № КВ-4-21/1841@).

ТОП-3 Налоговых споров за 1 полугодие 2024

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