НДФЛ при лечении ребенка за границей, вычет на отдых детей, рост налога на перелеты в обзоре

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1. Вычет по НДФЛ на путевки детям
В Госдуме предложили новый налоговый вычет. Так, расходы родителей на отдых своих кровиночек можно будет учесть в качестве социального налогового вычета по НДФЛ. Условием является то, что ребенку не исполнилось 18 лет, а организация отдыха располагается в России. По мнению авторов, рост стоимости путевок требует поддержки как родителей, так и туристической отрасли, чему будет способствовать новый вычет. Правда, Правительство выступило против, ссылаясь на достаточность существующих вычетов на детей, поэтому перспективы у описанной затеи так себе (Законопроект № 855076-8).
2. Последствия лечения ребенка за границей
Минфин России обращает внимание, что срок, на который родитель выезжает за границу, сопровождая ребенка на лечение, прерывает нахождение родителя-налогоплательщика на территории РФ и должен учитываться при определении налогового резидентства по НДФЛ. При этом срок лечения ребенка не имеет значения (Письмо от 19 ноября 2024 г. № 03-04-05/114636).
3. Повышение налогов на перелеты
Налог на внутренние перевозки повышается в разы, но это не у нас. Так, во Франции принято решение повысить налог, который взимается при бронировании авиабилетов. Для эконом-класса рост почти в 3 раза – с 2,63 до 7,40 евро, для бизнес класса на 50% - с 20,27 до 30 евро. При этом такое повышения вызвало резкую критику со стороны авиационных групп. Но кому это интересно?
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