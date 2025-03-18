Возврат налогов наследникам, госпошлина на мигрантов, НДФЛ по самозанятым в обзоре событий за февраль 2025

Рассматриваются ключевые события по налогам за февраль 2025.

Освобождение матерей от налогов, льготы для церквей и Магадана - ссылка

09:42 - НДФЛ при переквалификации договора с самозанятым в трудовой - Определение Верховного Суда от 3 февраля 2025 № 309-ЭС24-20306

09:20 - Споры за IV квартал 2024 года

09:04 - Обзор споров по имущественным налогам за 2024 – Письмо ФНС России от 13.02.2025 № БС-4-21/1433@

07:33 - Госпошлина за русский и историю – Законопроект № 838063-8

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