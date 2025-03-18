Возврат налогов наследникам, госпошлина на мигрантов, НДФЛ по самозанятым в обзоре событий за февраль 2025

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Содержание:
00:00 - Превью
00:32 - Начало
00:55 - План
01:33 - Нулевой НДС для поездок Москва-Питер – Законопроект № 835237-8
03:25 - Расширение льгот на Курильских островах – Законопроект № 840725-8
04:39 - Возврат налогов наследникам – Законопроект № 847127-8
06:33 - Вычет на лечение ветеранов боевых действий – Законопроект № 849900-8
07:33 - Госпошлина за русский и историю – Законопроект № 838063-8
09:04 - Обзор споров по имущественным налогам за 2024 – Письмо ФНС России от 13.02.2025 № БС-4-21/1433@
09:20 - Споры за IV квартал 2024 года
09:42 - НДФЛ при переквалификации договора с самозанятым в трудовой - Определение Верховного Суда от 3 февраля 2025 № 309-ЭС24-20306
19:57 - Конец
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Освобождение матерей от налогов, льготы для церквей и Магадана - ссылка
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