ЦОК ОК УСН 17.03 Мобильный
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Возврат налогов наследникам, госпошлина на мигрантов, НДФЛ по самозанятым в обзоре событий за февраль 2025

Рассматриваются ключевые события по налогам за февраль 2025.

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Содержание:

Налоговые новости за февраль 2025

События за март 2025

  • Освобождение матерей от налогов, льготы для церквей и Магадана - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

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