Отмена вычетов по вкладам, НДФЛ при расторжении ДДУ, дарение недвижимости между ИП в обзоре Минфина

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Дарение недвижимости между родственниками-предпринимателями
Минфин России полагает, что дарение объектов недвижимости между родственниками-предпринимателями может привести к возникновению дохода по УСН у одаряемого, если такие объекты нельзя использовать в личных целях и они будут использоваться в бизнесе (Письмо от 16 августа 2024 г. № 03-04-05/77074).
НДФЛ по вкладам при доверительном управлении
Минфин России отмечает, что открытие вкладов через доверительных управляющих не изменяет порядок обложения процентов НДФЛ (Письмо от 9 декабря 2024 г. № 03-04-06/123993).
Взносы работника-предпринимателя
Минфин России рассмотрел ситуацию, когда предприниматель не осуществлял предпринимательскую деятельность, а получал доходы исключительно от деятельности по трудовому договору. Возник вопрос, должен ли он уплачивать страховые взносы. Министерство отметило, что обязанность уплачивать взносы возникает с момента регистрации в качестве ИП и прекращается с момента исключения из реестра предпринимателей. Неосуществление предпринимательской деятельности не освобождает от указанной обязанности (Письмо от 23 января 2025 г. № 03-15-05/5387).
Налоговые новости за февраль 2025
Вычет по НДФЛ за другого супруга
Минфин России отмечает, что супруги являются двумя разными налогоплательщиками. Поэтому при приобретении жилья одним супругом он не сможет передать другому право на вычет по НДФЛ, которое возникает в связи с такой покупкой (Письмо от 11 октября 2024 г. № 03-04-09/99035).
Корректировка счета-фактуры
Минфин России отмечает, что наименование товаров (работ, услуг) в корректировочном счете-фактуре должно совпадать с наименованием в корректируемом счете-фактуре. Если это требование не соблюдается, то это считается нарушением, которое может создать препятствие для принятия к вычету НДС (Письмо от 16 января 2025 г. № 03-07-09/2474).
НДФЛ по судебным выплатам
Минфин России подробно расписал, что делать с НДФЛ, если суд обязал организацию (например, работодателя) выплатить физическому лицу деньги. Отмечается, что если соответствующие выплаты не льготируются, то они облагаются НДФЛ в общем порядке, а значит, организация должна выполнить обязанности налогового агента. При этом, когда суд не выделил из выплачиваемой суммы НДФЛ, удержать налог агент не сможет. Поэтому он должен удержать НДФЛ из иных выплат физическому лицу (Письмо от 25 октября 2024 г. № 03-04-06/103694).
Вычет по ГТО
Минфин России указывает, что для получения вычета по НДФЛ за сдачу нормативов ГТО важно не участие, а победа. Проще говоря, налогоплательщик должен быть награжден знаком отличия – бронзовым, серебряным, золотым. Знак должен быть подтвержден соответствующим удостоверением (Письмо от 13 декабря 2024 г. № 03-04-05/125883).
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Отмена вычетов по банковским процентам
Минфин России обращает внимание, что с 2025 года налоговые вычеты по НДФЛ (стандартные, социальные, имущественные, профессиональные и др.) нельзя применять к базе по банковским процентам. Иначе говоря, доходы от вкладов с 2025 года нельзя будет уменьшить на расходы по лечению, обучению и т.д. (Письмо от 11 ноября 2024 г. № 03-04-05/99392).
НДФЛ при неиспользовании отпуска, прогуле, невыплаченной зарплате
Минфин России в очередной раз рассмотрел последствия по НДФЛ, когда работник через суд добился выплат за вынужденный прогул, нарушение срока выплаты зарплаты и неиспользованный отпуск. Что касается отпуска, то в НК РФ прямо указывается, что компенсация за его неиспользование облагается НДФЛ. Впрочем, позиция Минфина заключается в том, что и по другим перечисленным выплатам НДФЛ придется заплатить (Письмо от 14 ноября 2024 г. № 03-04-05/113027).
НДФЛ при расторжении ДДУ
Минфин России рассмотрел ситуацию, когда дольщику, решившему разорвать долевой договор, выплачиваются проценты. Отмечается, что такие средства являются доходом налогоплательщика и должны облагаться НДФЛ (Письмо от 11 февраля 2025 г. № 03-04-05/11940).
Страховые взносы по поручителю
В другом Письме Минфин проанализировал последствия по страховым взносам при заключении договора поручительства с физическим лицом. Позиция Министерства заключается в том, что последствий по взносам в рамках договора поручительства не возникает. А вот если должник платит поручителю за то, что тот за него поручается, то такие суммы облагаются страховыми взносами (Письмо от 24 октября 2024 г. № 03-15-05/103458).
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