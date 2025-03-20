Отмена вычетов по вкладам, НДФЛ при расторжении ДДУ, дарение недвижимости между ИП в обзоре Минфина

В другом Письме Минфин проанализировал последствия по страховым взносам при заключении договора поручительства с физическим лицом. Позиция Министерства заключается в том, что последствий по взносам в рамках договора поручительства не возникает. А вот если должник платит поручителю за то, что тот за него поручается, то такие суммы облагаются страховыми взносами (Письмо от 24 октября 2024 г. № 03-15-05/103458).