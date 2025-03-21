Обзор: Взносы по адвокатам-инвалидам, взлом налоговиками аккаунтов в соц.сетях, НДС по мытому чесноку

В Индии поднялась шумиха, что налоговым органам предоставлено право взламывать пароли к электронной почте и социальным сетям налогоплательщиков. Официальные лица выступили с опровержением, что доступ к электронным устройствам будет осуществляться в рамках налоговых проверок при обыске и досмотре. Иначе говоря, негласная проверка личной переписки осуществляться не будет. Также отмечается, что полномочия по исследованию электронных устройств в рамках налоговых проверок существовали и раньше.