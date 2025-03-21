Обзор: Взносы по адвокатам-инвалидам, взлом налоговиками аккаунтов в соц.сетях, НДС по мытому чесноку

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Взносы по адвокатам-инвалидам
Конституционный Суд попросили проверить обоснованность взимания страховых взносов с адвокатов-инвалидов. Конституционный Суд отметил, что риски адвокатов-инвалидов аналогичны тем, которые имеют и обычные работники. Соответственно, для получения социальных выплат при наступлении страховых случаев адвокаты, в том числе со статусом инвалида, должны уплачивать взносы. Изменить ситуацию может только законодатель, введя соответствующие льготы (Определение от 27 февраля 2025 № 341-О). Следует заметить, что схожей позиции придерживается и Минфин.
2. НДС по мытому чесноку
Минфин рассмотрел последствия по НДС при мытье чеснока. На основе анализа был сделан общий вывод, что мытье овощей не является переработкой. Соответственно, такие манипуляции не препятствуют применению льготной ставки по НДС – 10% (Письмо от 26 февраля 2025 г. № 03-07-15/18653).
3. Доступ налоговой к аккаунтам в соц.сетях
В Индии поднялась шумиха, что налоговым органам предоставлено право взламывать пароли к электронной почте и социальным сетям налогоплательщиков. Официальные лица выступили с опровержением, что доступ к электронным устройствам будет осуществляться в рамках налоговых проверок при обыске и досмотре. Иначе говоря, негласная проверка личной переписки осуществляться не будет. Также отмечается, что полномочия по исследованию электронных устройств в рамках налоговых проверок существовали и раньше.
События за март 2025
Льгота адвокатов при уходе за инвалидом, отмена бесплатной подачи деклараций, НДФЛ при пользовании бизнес-залами - ссылка
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