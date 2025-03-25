Налоговые итоги за февраль 2025

Рассматриваются основные события в налоговой сфере
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1. Принятые законы
Если не путаю, то первым Налоговым законом в 2025 году стал Федеральный закон № 19 от 28.02.2025. Касался он вопросов обложения добычи драгоценных металлов. В частности, установлена единая ставка 6% в отношении концентратов, содержащих несколько драгметаллов. Скорее всего это реакция на возникающие споры по поводу выбора налоговой ставки по НДПИ и на практику Верховного Суда по этому вопросу.
2. Налоговые законопроекты
Законотворческая деятельность по налогам набирает обороты. Наконец, в 2025 году подключилось Правительство и подготовило 2 законопроекта. Оба касаются точечных налоговых льгот. Во-первых, предлагается обнулить НДС по перевозкам между Москвой и Питером, если она будет осуществляться по скоростной магистрали, которая, к слову, еще не построена и по планам будет только к 2028 (Законопроект № 835237-8). Кстати, депутаты не очень рады этой льготе, говоря, что она дискриминирует других перевозчиков. Во-вторых, Правительство хочет улучшить льготный режим на Курилах, для чего смягчает условия получения налоговых льгот по инвестиционным проектам на островах, а также расширяет возможности применения пониженных тарифов по взносам (Законопроект № 840725-8).
Как ни странно, адекватную инициативу подготовили депутаты. Так, предлагается четко прописать в Налоговом кодексе процедуру возврата наследникам переплаты по налогам, оставшейся после смерти налогоплательщика. Отсутствие такой процедуры вынуждает наследников идти в суд (Законопроект № 847127-8). Впрочем, вероятность принятия поправок выглядит невысокой из-за состава авторов проекта, которые зарекомендовали себя популистами.
Вообще нет каких-либо перспектив у предложения по безлимитному вычету по НДФЛ в отношении расходов на лечение ветеранов боевых действий (Законопроект № 849900-8) и у госпошлины за сдачу мигрантами экзамена по русскому и истории (Законопроект № 838063-8).
Налоговые новости за февраль 2025
3. Обзоры ФНС
Налоговая служба подготовила обзор споров по имущественным налогам за 2024 год (Письмо от 13.02.2025 № БС-4-21/1433@), а также закрыла тот же 2024 год обзором практики высших судов по налогам за 4 квартал 2024.
4. Уплата НДФЛ за самозанятых
Верховный Суд разъяснил, как правильно рассчитать НДФЛ при переквалификации договоров с самозанятыми в трудовые. Позиция Суда заключается в том, что сумма НДФЛ, которую придется уплатить налоговому агенту, нельзя уменьшить на суммы налога на профессиональный доход, которые были уплачены самозанятыми. Также не получится уменьшить штраф с учетом уплаченного самозанятыми налога. В общем, за схемы с самозанятыми платить придется по полной (Определение от 3 февраля 2025 № 309-ЭС24-20306).
События за март 2025
Обложение ремесленников, повышение налога на мигрантов, УСН на маркетплейсе - ссылка
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