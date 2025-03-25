Налоговые итоги за февраль 2025

Законотворческая деятельность по налогам набирает обороты. Наконец, в 2025 году подключилось Правительство и подготовило 2 законопроекта. Оба касаются точечных налоговых льгот. Во-первых, предлагается обнулить НДС по перевозкам между Москвой и Питером, если она будет осуществляться по скоростной магистрали, которая, к слову, еще не построена и по планам будет только к 2028 (Законопроект № 835237-8). Кстати, депутаты не очень рады этой льготе, говоря, что она дискриминирует других перевозчиков. Во-вторых, Правительство хочет улучшить льготный режим на Курилах, для чего смягчает условия получения налоговых льгот по инвестиционным проектам на островах, а также расширяет возможности применения пониженных тарифов по взносам (Законопроект № 840725-8).

Как ни странно, адекватную инициативу подготовили депутаты. Так, предлагается четко прописать в Налоговом кодексе процедуру возврата наследникам переплаты по налогам, оставшейся после смерти налогоплательщика. Отсутствие такой процедуры вынуждает наследников идти в суд (Законопроект № 847127-8). Впрочем, вероятность принятия поправок выглядит невысокой из-за состава авторов проекта, которые зарекомендовали себя популистами.

Вообще нет каких-либо перспектив у предложения по безлимитному вычету по НДФЛ в отношении расходов на лечение ветеранов боевых действий (Законопроект № 849900-8) и у госпошлины за сдачу мигрантами экзамена по русскому и истории (Законопроект № 838063-8).