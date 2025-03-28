Налог за регистрацию в соц.сетях, льгота для спорящих инвалидов, Мишустин отчитался по налогам в обзоре

В Италии хотят взыскать с запрещенных в России Facebook, Instagram, twitter (он же Х), LinkedIn больше 1 млрд. евро налогов, внимание, за регистрацию на указанных площадках. Налоговые власти полагают, что в результате регистрации возникает сделка по реализации, облагаемая НДС. В данном случае социальные сети предоставляют доступ, а пользователи персональные данные. Сейчас идут судебные споры по данному вопросу. В случае если суды одобрят такой подход в Италии, он может быть взят на вооружение и другими европейскими странами, что грозит многомиллиардными доначислениями цифровым гигантам.

Главное, чтобы ФНС этот спор не заметила, а то начнут брать налог за регистрацию на госуслугах.