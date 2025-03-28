Налог за регистрацию в соц.сетях, льгота для спорящих инвалидов, Мишустин отчитался по налогам в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Отчет Мишустина по налогам
Михаил Владимирович (он же премьер-министр) рассказал Госдуме о налоговых успехах за прошлый год. Но, главное, поведал о светлом будущем. Говорит, что все планируемые налоговые изменения направлены на установление справедливости. Кроме того, намекнул, что многие налоговые льготы могут пересмотреть, поскольку они неэффективны.
2. Освобождение от судебной пошлины инвалидов
Минфин России обращает внимание, что полное освобождение от судебной пошлины инвалидов I, II группы обусловлено не только ценой иска, которая не должна превышать миллион рублей, но и статусом лица. Так, инвалид должен выступать в качестве истца. Иначе говоря, на инвалидов-ответчиков эта льгота не распространяется (Письмо от 27 февраля 2025 г. № 03-05-06-03/18955).
3. Налог за регистрацию в соцсетях
В Италии хотят взыскать с запрещенных в России Facebook, Instagram, twitter (он же Х), LinkedIn больше 1 млрд. евро налогов, внимание, за регистрацию на указанных площадках. Налоговые власти полагают, что в результате регистрации возникает сделка по реализации, облагаемая НДС. В данном случае социальные сети предоставляют доступ, а пользователи персональные данные. Сейчас идут судебные споры по данному вопросу. В случае если суды одобрят такой подход в Италии, он может быть взят на вооружение и другими европейскими странами, что грозит многомиллиардными доначислениями цифровым гигантам.
Главное, чтобы ФНС этот спор не заметила, а то начнут брать налог за регистрацию на госуслугах.
События за март 2025
Алгоритм отказа от дробления бизнеса, снижение налогов в бюджете, льгота по овощам - ссылка
Комментарии4
мне понравилось (от Мишустина), прям мем дня! "все планируемые налоговые изменения направлены на установление справедливости"
"И как ринулись все в распрекрасную ту благодать!" (с)
А что именно продают соцсети...и где факт оплаты услуг соцсетей? Например в США облагаются только фактически полученные суммы на счет или налом юрлицу или физлицу,
а я что то в упор не вижу факт оплаты в сделке с соцсетями
Видишь суслика?– Нет.– Вот и я не вижу. А он есть (фильм ДМБ)