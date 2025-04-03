Взносы на адвокатов-инвалидов, НДС за регистрацию в соцсетях, пошлина за дубликат приказа в обзоре налоговых споров

Победа звезды в налоговом споре

Вы знали, кто такой Шахрукх Кхан? Я тоже не знал, но оказывается это популярный индийский актер – король Болливуда (как написано в Википедии). Видимо, он действительно известный, так как многие СМИ написали о его успехе в споре с налоговыми органами. Так, индийский налоговики отказывались уменьшить индийский налог на сумму налога, который был уплачен актером в Великобритании. Однако суд в Индии поддержал актера.