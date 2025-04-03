Взносы на адвокатов-инвалидов, НДС за регистрацию в соцсетях, пошлина за дубликат приказа в обзоре налоговых споров

Судебная практика по налогам за март 2025
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Госпошлина за дубликат судебного приказа
Конституционный Суд развернуто рассказал, почему за выдачу дубликата судебного приказа госпошлину взимать не надо. Было отмечено, что несмотря на то, что судебный приказ и исполнительный лист являются исполнительными документами, судебный приказ также относится к судебным актам. Исходя из этого, Суд приходит к выводу, что отсутствие пошлины за выдачу дубликата приказа и взимание пошлины за выдачу дубликата исполнительного листа не противоречит Конституции и не нарушает принцип равенства (Определение от 13 февраля 2025 г. № 294-О).
УСН при выходе из общества
Верховный Суд, наконец, добрался до вопроса об определении последствий по УСН при выплате выходящему участнику общества действительной стоимости доли путем передачи недвижимости. Рассмотрение дела приостанавливалось до рассмотрения этой проблемы Конституционным Судом. Поскольку Конституционный Суд сформулировал свою позицию (Постановление от 21 января 2025 № 2-П), то и Верховный Суд возобновил спор. Ожидаемо, дело направлено на новое рассмотрение, чтобы нижестоящие суды оценили экономическую выгоду, которая образовалась у Общества в результате перехода к нему доли вышедшего участника (Определение от 28 февраля 2025 № 305-ЭС23-23247).
Победа звезды в налоговом споре
Вы знали, кто такой Шахрукх Кхан? Я тоже не знал, но оказывается это популярный индийский актер – король Болливуда (как написано в Википедии). Видимо, он действительно известный, так как многие СМИ написали о его успехе в споре с налоговыми органами. Так, индийский налоговики отказывались уменьшить индийский налог на сумму налога, который был уплачен актером в Великобритании. Однако суд в Индии поддержал актера.
Взносы по адвокатам-инвалидам
Конституционный Суд попросили проверить обоснованность взимания страховых взносов с адвокатов-инвалидов. Конституционный Суд отметил, что риски адвокатов-инвалидов аналогичны тем, которые имеют и обычные работники. Соответственно, для получения социальных выплат при наступлении страховых случаев адвокаты, в том числе со статусом инвалида, должны уплачивать взносы. Изменить ситуацию может только законодатель, введя соответствующие льготы (Определение от 27 февраля 2025 № 341-О). Следует заметить, что схожей позиции придерживается и Минфин.
Налог за регистрацию в соцсетях
В Италии хотят взыскать с запрещенных в России Facebook, Instagram, twitter (он же Х), LinkedIn больше 1 млрд. евро налогов, внимание, за регистрацию на указанных площадках. Налоговые власти полагают, что в результате регистрации возникает сделка по реализации, облагаемая НДС. В данном случае социальные сети предоставляют доступ, а пользователи персональные данные. Сейчас идут судебные споры по данному вопросу. В случае если суды одобрят такой подход в Италии, он может быть взят на вооружение и другими европейскими странами, что грозит многомиллиардными доначислениями технологическим гигантам.
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