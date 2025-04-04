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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

НДФЛ при списании коммуналки, налог на католиков и дорогие авто в обзоре

Обзор отдельных событий в налоговой сфере.

Обзор отдельных событий в налоговой сфере:

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1. Обложение дорогих автомобилей

Минпромторг в очередной раз расширил перечень автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогам. Количество элитных бричек увеличилось на 38 позиций. Среди новых, дорогих и богатых: Tank 700, Seres M9, Aston Martin DB12 и другие красавцы. Как и раньше, в списке есть отечественная марка AURUS с моделями Komendant, Limousine, Senat, Senat Long.

Главное помнить, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения.

2. НДФЛ при списании долга по коммуналке

Минфин обращает внимание, что списание долга по коммунальным услугам может не облагаться НДФЛ при соблюдении нескольких условий: например, кредитор и должник не взаимозависимы, ну и другие. Вместе с тем оплата коммуналки за налогоплательщика приведет к возникновению дохода, облагаемого НДФЛ (Письмо от 13 марта 2025 № 03-04-05/24856).

3. Обложение католиков

А в США спорят, могут ли католические группы получать налоговые льготы. Так, в штате Висконсин религиозные группы, связанные с Католической церковью, были лишены права на освобождение от налога, поскольку местные чиновники и судьи посчитали, что такие объединения недостаточно религиозны по своей сути. Дело сейчас на рассмотрении в Верховном Суде, в котором судьи склоняются поддержать католиков.

Материалы за март 2025

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

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