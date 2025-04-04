НДФЛ при списании коммуналки, налог на католиков и дорогие авто в обзоре

1. Обложение дорогих автомобилей

Минпромторг в очередной раз расширил перечень автомобилей, которые облагаются повышенным транспортным налогам. Количество элитных бричек увеличилось на 38 позиций. Среди новых, дорогих и богатых: Tank 700, Seres M9, Aston Martin DB12 и другие красавцы. Как и раньше, в списке есть отечественная марка AURUS с моделями Komendant, Limousine, Senat, Senat Long.

Главное помнить, что автомобиль – это не роскошь, а средство передвижения.