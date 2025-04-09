Обзор: выплаты налоговым осведомителям, новая льгота по НДС, НДФЛ при изменении доли в организации

3. Вознаграждение налоговых осведомителей

В Британии пытаются справиться с бюджетным дефицитом и ищут дополнительные 1 млрд. фунтов. В качестве одной из мер предлагается вознаграждать граждан, которые будут сообщать о нерадивых налогоплательщиках, не желающих платить налоги. Иначе говоря, британцы хотят перенять опыт своих американских коллег.

А у нас в России друг друга не сдают (но это не точно).