ЦОК ПРЕМ статья (643478) 03.04 Мобильный
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обзор: выплаты налоговым осведомителям, новая льгота по НДС, НДФЛ при изменении доли в организации

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Освобождение от НДС администратора софинансирования

Сборная солянка из депутатов различных фракций и сенаторов подготовила поправки об освобождении от НДС услуг администратора софинансирования по расчету стимулирующих взносов. Если проще, то льгота связана с деятельностью негосударственных пенсионных фондов и формированием долгосрочных сбережений. По задумке авторов это снизит расходы пенсионных фондов (Законопроект № 886707-8).

2. НДФЛ при изменении размера долей в капитале

Минфин России обращает внимание, что изменение размера доли в уставном капитале общества не лишает права на освобождение от НДФЛ при реализации такой доли, но только в той части, которая находилась во владении налогоплательщика более 5 лет (Письмо от 17 января 2025 г. № 03-04-05/3338).

3. Вознаграждение налоговых осведомителей

В Британии пытаются справиться с бюджетным дефицитом и ищут дополнительные 1 млрд. фунтов. В качестве одной из мер предлагается вознаграждать граждан, которые будут сообщать о нерадивых налогоплательщиках, не желающих платить налоги. Иначе говоря, британцы хотят перенять опыт своих американских коллег.

А у нас в России друг друга не сдают (но это не точно).

События за апрель 2025

  • Льготы при оплате пошлины по доверенности, дробление инвест паев, обложение Никоретте - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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