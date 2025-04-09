Обзор: выплаты налоговым осведомителям, новая льгота по НДС, НДФЛ при изменении доли в организации

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Освобождение от НДС администратора софинансирования
Сборная солянка из депутатов различных фракций и сенаторов подготовила поправки об освобождении от НДС услуг администратора софинансирования по расчету стимулирующих взносов. Если проще, то льгота связана с деятельностью негосударственных пенсионных фондов и формированием долгосрочных сбережений. По задумке авторов это снизит расходы пенсионных фондов (Законопроект № 886707-8).
2. НДФЛ при изменении размера долей в капитале
Минфин России обращает внимание, что изменение размера доли в уставном капитале общества не лишает права на освобождение от НДФЛ при реализации такой доли, но только в той части, которая находилась во владении налогоплательщика более 5 лет (Письмо от 17 января 2025 г. № 03-04-05/3338).
3. Вознаграждение налоговых осведомителей
В Британии пытаются справиться с бюджетным дефицитом и ищут дополнительные 1 млрд. фунтов. В качестве одной из мер предлагается вознаграждать граждан, которые будут сообщать о нерадивых налогоплательщиках, не желающих платить налоги. Иначе говоря, британцы хотят перенять опыт своих американских коллег.
А у нас в России друг друга не сдают (но это не точно).
События за апрель 2025
Льготы при оплате пошлины по доверенности, дробление инвест паев, обложение Никоретте - ссылка
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