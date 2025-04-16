Взносы с адвокатов-следователей и при покупке канцелярщины в МКД, скидки за уплату налогов в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Пенсионные взносы адвокатов-следователей
Бывший следователь, а ныне адвокат, получающий пенсию от Следственного комитета, попытался оспорить взыскание с него взносов за периоды до появления нормы об освобождении таких лиц от уплаты взносов на пенсионное страхование. Однако Конституционный Суд отметил, что придание обратной силы закону к его компетенции не относится, поэтому с таким вопросом следует обращаться к законодателю (Определение от 27 марта 2025 № 683-О).
2. Страховые взносы по расходам на канцелярщину в МКД
Минфин отмечает, что для необложения взносами выплат председателю МКД, связанных с закупкой ручек, ластиков и других канцелярских принадлежностей, необходимо документальное подтверждение расходования выплачиваемых средств на указанные цели. В противном случае придется уплатить страховые взносы (Письмо от 24 января 2025 г. № 03-15-05/5785).
3. День уплаты налогов
В США отмечают День уплаты налогов. Для Налоговой Службы это праздник – они даже выпустили статью, что в этом году своеобразный юбилей – 70 лет с момента, когда в качестве последнего дня подачи налоговых деклараций было установлено 15 апреля. Для налогоплательщиков – это стресс. Поэтому крупные торговые сети предоставляют беднягам скидки. Burger King предлагает чизбургер всего за 0,01 доллара при покупке на сумму от 1 доллара. Krispy Kreme дарит вторую дюжину пончиков за стоимость налога с продаж (характерен промокод «TAXBREAK»). Итальянская сеть ресторанов Olive Garden проводит акцию «Купи одно, получи второе бесплатно».
Так что в этот день американские кошельки похудеют, а американские тела потолстеют.
События за апрель 2025
Запрет самозанятых мигрантов, НДФЛ при переводе жилья в нежилое помещение, земельный налог при недействительности сделки - ссылка
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