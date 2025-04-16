Взносы с адвокатов-следователей и при покупке канцелярщины в МКД, скидки за уплату налогов в обзоре

3. День уплаты налогов

В США отмечают День уплаты налогов. Для Налоговой Службы это праздник – они даже выпустили статью, что в этом году своеобразный юбилей – 70 лет с момента, когда в качестве последнего дня подачи налоговых деклараций было установлено 15 апреля. Для налогоплательщиков – это стресс. Поэтому крупные торговые сети предоставляют беднягам скидки. Burger King предлагает чизбургер всего за 0,01 доллара при покупке на сумму от 1 доллара. Krispy Kreme дарит вторую дюжину пончиков за стоимость налога с продаж (характерен промокод «TAXBREAK»). Итальянская сеть ресторанов Olive Garden проводит акцию «Купи одно, получи второе бесплатно».

Так что в этот день американские кошельки похудеют, а американские тела потолстеют.