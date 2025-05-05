Обзор: налог на самозанятых по детям, отказ мигрантов платить налоги, новые полномочия ФНС

3. Мигранты не хотят платить налоги

Бюджет США может не досчитаться 9,5 млрд. долларов из-за боязни мигрантов официально платить налоги. Дело в том, что Налоговая служба должна передавать информацию о них в миграционную службу. Миграционная служба, в свою очередь, будет проверять законность нахождения мигрантов в стране и при обнаружении нарушений депортирует их. Проще говоря, через уплату налогов повышается риск депортации.

Но это в Америке, а в России мигранты, все как один, законопослушные и платят налоги