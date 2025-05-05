Обзор: налог на самозанятых по детям, отказ мигрантов платить налоги, новые полномочия ФНС

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Расширение полномочий ФНС
Несмотря на праздники, Правительство продолжает трудиться в поте лица на благо Отечества. На это раз оно подготовило поправки о новых полномочиях ФНС России по выдаче желающим выписок о финансовом состоянии компаний. При этом компания, чью деятельность анализируют, при несогласии с данными выписки получает право оспорить их и внести корректировки (Законопроект № 909036-8).
2. Налог на самозанятых по несовершеннолетним
ФНС России решила разобраться, с какого возраста можно стать самозанятым. Путем сложных логических рассуждений, налоговики приходят к выводу, что применять налог на профессиональный доход можно с 14 лет. Вывод, прямо скажем, спорный, поскольку в Законе минимальный возраст для самозанятых не установлен, а доходы, которые могут облагаться НПД, ребенок может начать получать и ранее 14 лет – например, от сдачи в аренду жилья (Письмо от 24 апреля 2025 г. № ЕД-16-20/120@).
3. Мигранты не хотят платить налоги
Бюджет США может не досчитаться 9,5 млрд. долларов из-за боязни мигрантов официально платить налоги. Дело в том, что Налоговая служба должна передавать информацию о них в миграционную службу. Миграционная служба, в свою очередь, будет проверять законность нахождения мигрантов в стране и при обнаружении нарушений депортирует их. Проще говоря, через уплату налогов повышается риск депортации.
Но это в Америке, а в России мигранты, все как один, законопослушные и платят налоги
События за апрель 2025
НДФЛ по доходам банкрота, налог на молоко, налог на самозанятых при аренде жилья под офис - ссылка
Начать дискуссию