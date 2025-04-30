Обзор: НДФЛ по доходам банкрота, налог на молоко, налог на самозанятых при аренде жилья под офис

1. НДФЛ по доходам банкрота

Конституционный Суд разбирался в ситуации обложения доходов лица, которое находится в процедуре банкротства. Суд отметил, что исключение лица из Общества задолго до признания лица банкротом и выплата в связи с этим действительной доли не позволяют применять освобождение от НДФЛ, предусмотренное для банкротов. С таких доходов должен быть уплачен налог. При этом такое регулирование не противоречит Конституции (Определение Конституционного Суда РФ от 27.03.2025 № 878-О).

2. Налог на самозанятых при аренде квартиры под офис

Интересный налоговый спор был рассмотрен судами Северо-западного округа. Генеральный директор сдавал своей организации жилое помещение. При этом жилье использовалось в качестве офиса. Возник вопрос, можно ли в отношении доходов от такой аренды применять налог на самозанятых. Суды отметили, что налог на профессиональный доход применяется к доходам от аренды жилых помещений, что предполагает использование помещений для проживания. Поскольку спорное помещение использовалось для других целей, доход от аренды должен облагаться НДФЛ. Соответственно, у организации-арендатора возникают обязанности налогового агента (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.03.2025 № Ф07-1757/2025).

3. Налог на молоко

Ну а в Британии активно спорят облагать или не облагать молочные коктейли. Так, Правительство хочет расширить перечень сладких напитков, облагаемых налогом на сахар, включив в него молочные коктейли. Изначально, вводя в 2018 году налог на сладкие напитки, власти исключили молочные коктейли из обложения, так как считали, что они несут пользу для детей, которым важен кальций. Однако по последним исследованиям выяснилось, что вклад молочных напитков в пополнение кальцием организма всего-то 3,5%. Зато население продолжает активно толстеть, в том числе благодаря молочным коктейлям. Впрочем, оппоненты этой идеи говорят, что налоги на сахар не эффективны и не способствуют оздоровлению населения. Поэтому вместо расширения перечня облагаемых продуктов этот налог вообще надо отменить. Губит людей не пиво…

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