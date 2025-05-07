Обзор: еврейский налог, штраф из-за буквы Ё, НДФЛ при недействительности сделки по ценным бумагам

1. Спор о букве Ё

Питерские налоговики решили докопаться до налогового агента, который в справках о доходах физ.лиц в фамилиях вместо Ё указывал Е. Говорят, что агент представил недостоверные сведения, а потому должен заплатить штраф. Спор дошел до судебных разбирательств, где суд первой инстанции проигнорировал доводы компании. А вот Апелляция сказала, что налоговики того – короче, перебарщивают и встала на сторону заявителя (Постановление 13-го ААС от 10.04.2025 № А56-40178/2024).

Кстати, создателем (можно сказать, фаундером) буквы Ё считается Николай Карамзин. И Вы будете-таки смеяться, впервые она появляется у него в стихах о суде:

«Там бедный проливает слЁзы,

В суде невинный осужден».