ЦОК ПРЕМ 05.05 Мобильный (1)
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обзор: еврейский налог, штраф из-за буквы Ё, НДФЛ при недействительности сделки по ценным бумагам

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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Праздники дают о себе знать. Власти просто-таки отказываются поставлять интересные налоговые события. Еле-еле наскреб на очередной обзор.

1. Спор о букве Ё

Питерские налоговики решили докопаться до налогового агента, который в справках о доходах физ.лиц в фамилиях вместо Ё указывал Е. Говорят, что агент представил недостоверные сведения, а потому должен заплатить штраф. Спор дошел до судебных разбирательств, где суд первой инстанции проигнорировал доводы компании. А вот Апелляция сказала, что налоговики того – короче, перебарщивают и встала на сторону заявителя (Постановление 13-го ААС от 10.04.2025 № А56-40178/2024).

Кстати, создателем (можно сказать, фаундером) буквы Ё считается Николай Карамзин. И Вы будете-таки смеяться, впервые она появляется у него в стихах о суде:

«Там бедный проливает слЁзы,

В суде невинный осужден».

2. НДФЛ при недействительности покупки ценных бумаг

Минфин России рассмотрел налоговые последствия по НДФЛ при признании сделки по приобретению ценных бумаг недействительной. Отмечается, что если в результате недействительности сделки произошла двусторонняя реституции – то есть продавцу вернули бумаги, а покупателю – деньги, то у последнего не возникает доход, облагаемый НДФЛ (Письмо от 26 декабря 2024 г. № 03-04-05/131846).

3. Налог на пожертвования

Евреям надоело, что их постоянно ругают, поэтому в Израиле хотят ввести 80-процентный налог на неправительственные организации, получающие большую часть финансирования от иностранных организаций. Инициаторами отмечается, что деньги НПО используют не для социальных или образовательных проектов, а в первую очередь для влияния на политику Израиля через судебную систему, СМИ и международную арену.

Материалы за апрель 2025

  • Налоговые споры за апрель 2025 - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

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Комментарии

5
  • fkmrf123

    \\\\....не возникает доход.....////

    Что за ересь очередная в головах этих чиновников, бабло ведь поступило? Поступило и следовательно казна ну очень сильно желает чтобы и с ней в этом процессе поделились тоже.😂

    И потом, это не дело ФНС разбираться из каких источников этот приход, т.к. их дела это только фискалка и этим всё сказано.😉😂

    • fkmrf123

      @Татьяна-Васильевна, 😂 "Не возникает доход", это уже после разбора полетов, а до этого самого разбора, ну прямо противоположное мнение и не кого то бы ни было, а структуры стоящей на защите национальных интересов, как с одной стороны.

      А с другой и чиста механически, да собственно вы и сами в подобных курсАх, у многих ли хватил сил и возможностей отстаивать свои права вплоть до "потолка" наших "руками водящих". 😂

      • Татьяна
        Главный бухгалтер

        @fkmrf123, да, согласна. В общем-то мы перешли (весьма распространенной системе) к отстаиванию своих интересов в суде. Да, жизнь меняется (все чаще вспоминается мое советское прошлое, которое кажется совсем неплохим)