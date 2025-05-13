Главные новости от ФНС России за апрель 2025

Мошеннические звонки от ФНС

ФНС России сообщает о росте случаев мошенничества под видом сотрудников налоговых органов. Так, с гражданами могут связаться по телефону, мессенджеру, электронной почте псевдо сотрудники налоговых инспекций и сообщить о проблемах – неуплата налога, неподача декларации, отсутствие какой-либо налоговой информации. Для оперативного решения вопроса предлагается загрузить необходимую информацию через госуслуги для чего необходимо сообщить код, который придет по СМС. Этот код позволит мошенникам получить доступ к конфиденциальной информации налогоплательщика. ФНС России обращает внимание, что это не они и просит граждан повысить бдительность (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16147377/).