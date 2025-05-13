Главные новости от ФНС России за апрель 2025

Телеграм: https://t.me/Taxruss
Земельный налог при недействительности сделки
ФНС России ответила на популярный вопрос об обязанности платить земельный налог, если сделка по приобретению земли была признана недействительной. В целом служба повторила известную давно позицию налоговиков и судов, что если лицо до признания сделки недействительной владело и могло пользоваться земельным участком, то оно за соответствующий период должно уплатить земельный налог (Письмо от 7 апреля 2025 г. № БС-2-21/5611@).
Мошеннические звонки от ФНС
ФНС России сообщает о росте случаев мошенничества под видом сотрудников налоговых органов. Так, с гражданами могут связаться по телефону, мессенджеру, электронной почте псевдо сотрудники налоговых инспекций и сообщить о проблемах – неуплата налога, неподача декларации, отсутствие какой-либо налоговой информации. Для оперативного решения вопроса предлагается загрузить необходимую информацию через госуслуги для чего необходимо сообщить код, который придет по СМС. Этот код позволит мошенникам получить доступ к конфиденциальной информации налогоплательщика. ФНС России обращает внимание, что это не они и просит граждан повысить бдительность (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16147377/).
Телефон доверия
Ну а в целях повышения доверия между налогоплательщиками и Налоговой службой ФНС подготовила новое положение о телефоне доверия. Теперь налогоплательщикам станет гораздо удобнее жаловаться на инспекторов-коррупционеров. Как в настоящем демократическом государстве, будет выбор: либо позвонить в центральный офис ФНС по номеру – (495) 198-46-23, либо в территориальный орган – телефон можно узнать на сайте (Приказ ФНС России от 17.04.2025 № ЕД-7-4/297@).
Налоговые новости за март 2025
События за май 2025
Налоги лечат рак, взносы при банкротстве фермера, УСН при участии личного фонда в налогоплательщике - ссылка
Начать дискуссию