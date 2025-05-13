ЦОК ПРОФК 12.05 Мобильный (2)
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Главные новости от ФНС России за апрель 2025

Ключевые события ФНС России за апрель 2025.

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Земельный налог при недействительности сделки

ФНС России ответила на популярный вопрос об обязанности платить земельный налог, если сделка по приобретению земли была признана недействительной. В целом служба повторила известную давно позицию налоговиков и судов, что если лицо до признания сделки недействительной владело и могло пользоваться земельным участком, то оно за соответствующий период должно уплатить земельный налог (Письмо от 7 апреля 2025 г. № БС-2-21/5611@).

Мошеннические звонки от ФНС

ФНС России сообщает о росте случаев мошенничества под видом сотрудников налоговых органов. Так, с гражданами могут связаться по телефону, мессенджеру, электронной почте псевдо сотрудники налоговых инспекций и сообщить о проблемах – неуплата налога, неподача декларации, отсутствие какой-либо налоговой информации. Для оперативного решения вопроса предлагается загрузить необходимую информацию через госуслуги для чего необходимо сообщить код, который придет по СМС. Этот код позволит мошенникам получить доступ к конфиденциальной информации налогоплательщика. ФНС России обращает внимание, что это не они и просит граждан повысить бдительность (https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/16147377/).

Телефон доверия

Ну а в целях повышения доверия между налогоплательщиками и Налоговой службой ФНС подготовила новое положение о телефоне доверия. Теперь налогоплательщикам станет гораздо удобнее жаловаться на инспекторов-коррупционеров. Как в настоящем демократическом государстве, будет выбор: либо позвонить в центральный офис ФНС по номеру – (495) 198-46-23, либо в территориальный орган – телефон можно узнать на сайте (Приказ ФНС России от 17.04.2025 № ЕД-7-4/297@).

Налоговые новости за март 2025

События за май 2025

  • Налоги лечат рак, взносы при банкротстве фермера, УСН при участии личного фонда в налогоплательщике - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

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