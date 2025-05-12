Обзор: Налоги лечат рак, взносы при банкротстве фермера, УСН при участии личного фонда в налогоплательщике

3. Налоги уменьшают онкозаболевания

Да-да, налоги способны эффективно бороться с раком. Чем больше платишь налогов, тем меньше им болеешь. Именно такое заключение сделали ученые (прости, Господи) из США. Они изучили налоговые поступления за 23 года (1997-2019) и статистику по онкологическим заболеваниям и пришли к выводу, что рост налоговых поступлений связан с увеличением скрининга на рак и снижением смертности от рака. Правда, без щепотки расизма не обошлось, поскольку увеличение налоговых поступлений на душу населения на 1000 долларов США связано со снижением смертности среди белого населения на 5%. А вот связь между налоговыми поступлениями и смертностью от рака среди расовых и этнических меньшинств (проще говоря, среди негроамериканцев и индейцев всяких) отсутствует.

Наука, которую мы заслужили.