Обзор: Налоги лечат рак, взносы при банкротстве фермера, УСН при участии личного фонда в налогоплательщике

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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Праздники прошли, а налоги остались, поскольку в этом мире неизбежны только смерть и налоги (Б. Франклин – официальное лицо 100 долларовой банкноты)
1. УСН при участии личного фонда в организации
Минфин России обращает внимание, что участие личного фонда в организации может стать препятствием для применения УСН, если доля личного фонда составит более 25 процентов. Этот же подход Минфин применяет, когда в организации участвует управляющая ПИФом компания (Письмо от 14 марта 2025 г. № 03-11-06/2/25828).
2. Взносы при банкротстве фермера
Минфин указывает, что банкротство главы крестьянского хозяйства, в результате чего он перестает быть предпринимателем, является основанием для прекращения начисления страховых взносов. При этом расчет взносов прекращается с даты регистрации прекращения статуса ИП (Письмо от 10 марта 2025 г. № 03-15-05/23020).
3. Налоги уменьшают онкозаболевания
Да-да, налоги способны эффективно бороться с раком. Чем больше платишь налогов, тем меньше им болеешь. Именно такое заключение сделали ученые (прости, Господи) из США. Они изучили налоговые поступления за 23 года (1997-2019) и статистику по онкологическим заболеваниям и пришли к выводу, что рост налоговых поступлений связан с увеличением скрининга на рак и снижением смертности от рака. Правда, без щепотки расизма не обошлось, поскольку увеличение налоговых поступлений на душу населения на 1000 долларов США связано со снижением смертности среди белого населения на 5%. А вот связь между налоговыми поступлениями и смертностью от рака среди расовых и этнических меньшинств (проще говоря, среди негроамериканцев и индейцев всяких) отсутствует.
Наука, которую мы заслужили.
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