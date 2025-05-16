Чем заняться на выходных?

16 мая 1985 года в СССР появился «сухой закон» (вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения»)
А на фото счет Сергея Есенина (14 порций пива, 2 содовые и мясо)
Ps. Ну а кем будешь ты - законопослушным советским гражданином или московским озорным гулякой?
Комментарии2
Счёт Есенина выглядит как план захвата Варшавы, а не обед. 14 порций пива, 2 содовые и мясо? Это не ужин — это военная операция по дезинфекции печени. Удивительно, что после такого он ещё успевал стихи писать, а не только падать и извиняться.
Можно, конечно, послушаться закон — и тихо пить компот, вспоминая, как раньше было весело. Или можно почтить память погибшего здравого смысла и заказать "как у Сергея", чтобы утром проснуться с вдохновением и лёгкой амнезией.