Чем заняться на выходных?

16 мая 1985 года в СССР появился «сухой закон» (вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения»)

А на фото счет Сергея Есенина (14 порций пива, 2 содовые и мясо)

Ps. Ну а кем будешь ты - законопослушным советским гражданином или московским озорным гулякой?