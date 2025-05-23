Взносы за оплату фитнеса работнику, НДФЛ при смене назначения участка, вычет на канализацию в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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Поговорим о спорных моментах, которые разъяснил нам Минфин
1. НДФЛ при смене назначения участка
Всем известно, что доходы от продажи участка можно уменьшить на расходы, связанные с его приобретением. Но какие затраты можно отнести к уменьшающим расходам. Именно эту проблему поставили перед Минфином, спросив можно ли уменьшить доходы от продажи земли на госпошлину в связи с изменением разрешенного использования. Минфин не увидел связи таких расходов с покупкой проданного земельного участка, что логично – ведь госпошлина уплачивалась уже после приобретения участка. Короче, на такие расходы уменьшить доходы от продажи земли не получится (Письмо от 6 мая 2025 г. № 03-04-05/45057)
2. Взносы по оплате фитнеса работникам
Есть такие замечательные работодатели, которые оплачивают (или компенсируют затраты) работникам и членам их семей занятия фитнесом. Но возникает вопрос, а что со страховыми взносами. Минфин видит следующие последствия. Если работнику выплачивается компенсация расходов за услуги фитнеса, то работодателю придется платить страховые взносы. Если же сам работодатель платит фитнес-организации, то все зависит от того, за кого производится оплата: по расходам на работника снова придется платить взносы, а вот по расходам на его семью взносов уже нет, поскольку с ними нет трудовых отношений (Письмо от 25 апреля 2025 г. № 03-15-05/42369).
3. Вычет на автономную канализацию
Строительство дома позволяет налогоплательщику применять вычет, а проще говоря, уменьшать облагаемые доходы на расходы, связанные со строительством. В своем Письме Минфин конкретизирует, что к таким расходам можно отнести подключение к коммунальным сетям (например, к газовым), а также установку автономной канализации (Письмо от 1 октября 2024 г. № 03-04-05/94790).
Материалы за апрель 2025
Обзор Писем Минфина за апрель 2025 - ссылка
Комментарии1
Юзвак Максим, спасибо, возьму в копилку "Вычет на автономную канализацию"