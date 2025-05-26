Налоги на ставки, рост вычетов, взносы по отчетным суммам в обзоре

3. Боливийские налоговые вычеты

В Боливии решили повысить минимальную заработную плату до 2750 боливиано (а это по российскому курсу (31 955 рублей). У нас МРОТ с 2025 - 22 440 рублей в месяц. Для любителей поорать, что в Боливии живут лучше, чем в России – важны не абсолютные цифры, а сколько и чего за эти деньги можно купить. Ну а применительно к налогам новый размер минимальной зарплаты влияет на вычеты рядового боливийца, у которого есть право заявить вычет по подоходному налогу в размере четырех минимальных зарплат.