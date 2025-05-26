Налоги на ставки, рост вычетов, взносы по отчетным суммам в обзоре

1. Обложение игорного бизнеса
Депутаты решили, что играть – это плохо, особенно на деньги, поэтому решили повысить налоги на игорную индустрию. К примеру, за игровой автомат предлагается платить от 6 тыс. до 30 тыс. рублей, вместо нынешних 3 тыс.-15 тыс. Повышение ставок в два раза депутаты объясняют тем, что пользы от игорного бизнеса никакой, а доходы у них растут семимильными шагами – в среднем 40% в год (Законопроект № 924791-8).
2. Взносы по подотчетным суммам
Минфин полагает, что при определенных условиях подотчетные суммы облагаются страховыми взносами. Так, если работник взял подотчетные суммы, а куда их дел, неясно – документы о расходы отсутствуют, при этом работодатель с него ничего не требует (в суд не подает), то такие суммы квалифицируются в качестве выплат в пользу работника. А это основание обложить подотчетные суммы взносами (Письмо от 30 апреля 2025 г. № 03-15-06/44169).
3. Боливийские налоговые вычеты
В Боливии решили повысить минимальную заработную плату до 2750 боливиано (а это по российскому курсу (31 955 рублей). У нас МРОТ с 2025 - 22 440 рублей в месяц. Для любителей поорать, что в Боливии живут лучше, чем в России – важны не абсолютные цифры, а сколько и чего за эти деньги можно купить. Ну а применительно к налогам новый размер минимальной зарплаты влияет на вычеты рядового боливийца, у которого есть право заявить вычет по подоходному налогу в размере четырех минимальных зарплат.
События за май 2025
Взносы за оплату фитнеса работнику, НДФЛ при смене назначения участка, вычет на канализацию - ссылка
Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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Комментарии1
"В Боливии решили повысить минимальную заработную плату" молодцы! боливийцы