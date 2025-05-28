Пошлина по делам ветеранов, налог на вино, списание долгов участников СВО в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Учет безнадежных долгов СВОшников
В Госдуме предложили расширить возможности списания на расходы прощенные участникам СВО долги по кредитам. Так, по налогу на прибыль хотят снять ограничения по признанию безнадежными долгов участников СВО, если они списываются по определенным правилам, предусмотренным законодательством. Важно отметить, что Правительство не возражает против поправок, поэтому у них хорошие шансы на одобрение (Законопроект № 925877-8).
2. Освобождение от пошлины ветеранов
В Конституционный Суд поступила жалоба от ветерана боевых действий, который не согласен с тем, что при обращении в суд освобождают от пошлины только по делам, связанным с правами ветеранов, а вот по иным делам для них льгот нет. Впрочем, Конституционный Суд традиционно отметил, что законодатель имеет право по своему усмотрению устанавливать или не устанавливать льготы. Кроме того, участники спора могут попросить суд освободить их от госпошлины на основании своего плохого имущественного положения (Определение от 29 апреля 2025 г. № 978-О).
3. Снижение налога на вино
В Таиланде в начале 2024 решили освободить от обложения импортное вино. Почему-то власти полагали, что эта мера снизит его потребление. Но оказалось все наоборот – что логично. Пить тайцы стали больше. В итоге, казна не только потеряла доходы из-за отказа от налогообложения, но в довесок повысились траты на здравоохранение, потому что алкоголизм – это болезнь и ее нужно лечить.
События за май 2025
Налоги на ставки, рост вычетов, взносы по отчетным суммам - ссылка
Комментарии1
все интересно