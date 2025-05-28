Пошлина по делам ветеранов, налог на вино, списание долгов участников СВО в обзоре

2. Освобождение от пошлины ветеранов

В Конституционный Суд поступила жалоба от ветерана боевых действий, который не согласен с тем, что при обращении в суд освобождают от пошлины только по делам, связанным с правами ветеранов, а вот по иным делам для них льгот нет. Впрочем, Конституционный Суд традиционно отметил, что законодатель имеет право по своему усмотрению устанавливать или не устанавливать льготы. Кроме того, участники спора могут попросить суд освободить их от госпошлины на основании своего плохого имущественного положения (Определение от 29 апреля 2025 г. № 978-О).