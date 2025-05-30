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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Отмена пошлины по гладкостволу, ссора Трампа с Маском, пошлина за лекарства животным в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Возврат пошлины по гладкоствольному оружию

В Госдуме решили поспособствовать насыщению фронта гладкоствольными ружьями для борьбы с БПЛА. С этой целью предлагают возвращать пошлину, уплаченную для покупки оружия, если оно будет передано на нужды СВО (Законопроект № 928597-8).

В связи с этим только один вопрос, а для решения задачи по отправке гладкоствольных оружий на СВО точно нужно вносить изменения в Налоговый кодекс. Может лучше Минобороны разместит заказ и обеспечит в нужном количестве воюющие подразделения данным типом вооружения?

Короче, этот законопроект – позорище какое-то.

2. Пошлина за лекарства для животных

Правительство предлагает установить отдельные пошлины в отношении ветеринарных препаратов. Теперь за регистрацию лекарств для наших питомцев (ну и для сельскохозяйственных тоже) придется заплатить кучу пошлин – за экспертизу препарата 461 тыс. рублей, за экспертизу документов 360 тыс. и т.д. – там длинный перечень (Законопроект № 930557-8).

3. Ссора Трампа с Маском

Ну а главные русофилы в американской политике Трамп и Маск поссорились. И вы удивитесь, не из-за России, а из-за налогов. Так, Маск раскритиковал «большой и прекрасный», как называет его сам Трамп, налоговый законопроект с большим количеством льгот. Владелец Теслы недоволен, что законопроект приведет к увеличению расходов бюджета, а ведь в задачи Маска в администрации Трампа как раз входит уменьшение расходной части. Трамп на критику ответил в стиле, что Маск ничего не понимает. В общем, итог всей этой грызни – Маск покидает пост советника Президента.

Как поссорились Трамп Иванович с Маском Никифоровичем

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  • Пошлина по делам ветеранов, налог на вино, списание долгов участников СВО - ссылка

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Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

497 подписчиков 3 441 пост

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Комментарии

3
    • Юзвак Максим
      Юрист

      Не знаю. Надо разобраться. Потому что экспертиза по таким лекарствам и до этого проводилась и не бесплатно. Может все, что взимали на основании подзаконных актов, оформили в НК, а может - это новые платежи. При этом существенно стоимость не должна возрасти.

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Максим, грустные новости P.S. препараты стоят уже космические суммы, вот и задумываются многие, "потянут" ли они они животных. Ведь кормить (по большому счету) не обязательно специальными кормами, а вот лечить надо будет обязательно, а для некоторых итоговая сумма лечения (все в комплексе) становится астрономической. Скоро содержание домашних животных станет доступно только обеспеченным людям(((

    "Может лучше Минобороны разместит заказ и обеспечит в нужном количестве воюющие подразделения данным типом вооружения? Короче, этот законопроект – позорище какое-то" полностью поддерживаю (закон - профанация).

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