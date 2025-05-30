Отмена пошлины по гладкостволу, ссора Трампа с Маском, пошлина за лекарства животным в обзоре

1. Возврат пошлины по гладкоствольному оружию

В Госдуме решили поспособствовать насыщению фронта гладкоствольными ружьями для борьбы с БПЛА. С этой целью предлагают возвращать пошлину, уплаченную для покупки оружия, если оно будет передано на нужды СВО (Законопроект № 928597-8).

В связи с этим только один вопрос, а для решения задачи по отправке гладкоствольных оружий на СВО точно нужно вносить изменения в Налоговый кодекс. Может лучше Минобороны разместит заказ и обеспечит в нужном количестве воюющие подразделения данным типом вооружения?

Короче, этот законопроект – позорище какое-то.