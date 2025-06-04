Пошлина для пенсионеров и патент для сельских финансистов в налоговом обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
Телеграм: https://t.me/Taxruss
1. Патент для сельских финансистов
В Госдуме озаботились вопросом о расширении возможности применения патента платежными агентами на селе – ну это те люди и организации, которые позволяют снимать деньги с карточки, если там нет банкоматов. Так вот, предлагается для них использовать Патент не только в селах, входящих в состав сельских поселений, но и включенных в городские и муниципальные округа. Правительство выступило с поддержкой поправок, так что ждем скорейших изменений (Законопроект № 934108-8).
2. Госпошлина по спору о нерассмотрении обращений
Гражданин возмутился, что должен платить госпошлину за апелляционную жалобу по делу о ненадлежащем рассмотрении его обращения в прокуратуру (кстати, размер пошлины был 150 рублей). Говорит, это нарушает его конституционные права, поэтому пошел в Конституционный Суд. Но Суд поругания Конституции не обнаружил и сказал, что уплата пошлины предусмотрена законом (Определение от 29 апреля 2025 № 963-О).
3. Пошлина для пенсионеров
Минфин России обращает внимание, что статус пенсионера позволяет не платить судебную пошлину по спорам о пенсионных правах с пенсионными фондами и госорганизациями. По другим же спорам имущественного характера освобождение от пошлины пенсионерам не положено (Письмо от 14 марта 2025 г. № 03-05-06-03/25530).
События за июнь 2025
Налог на свадьбы, запрет патента для охранников, налоговое соглашение с ОАЭ в обзоре - ссылка
Комментарии1
я не в теме: "про возможности применения патента платежными агентами на селе". Предполагаю, что это что-то очень важное, что дума озаботилась этим вопросом