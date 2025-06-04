Пошлина для пенсионеров и патент для сельских финансистов в налоговом обзоре

1. Патент для сельских финансистов

В Госдуме озаботились вопросом о расширении возможности применения патента платежными агентами на селе – ну это те люди и организации, которые позволяют снимать деньги с карточки, если там нет банкоматов. Так вот, предлагается для них использовать Патент не только в селах, входящих в состав сельских поселений, но и включенных в городские и муниципальные округа. Правительство выступило с поддержкой поправок, так что ждем скорейших изменений (Законопроект № 934108-8).