Вычет для незарегистрированных ИП, выемка документов в обзоре актов Конституционного Суда

Рассматриваются ключевые решения Конституционного Суда по налоговым вопросам за 2024

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00:00 - Начало Постановления:

00:45 - Соблюдение сроков на взыскание налогов с граждан - Постановление от 25 октября 2024 г. № 48-П

03:17 - Вычет по НДФЛ для незарегистрированных предпринимателей - Постановление от 14 февраля 2024 г. № 6-П

04:50 - Госпошлина при регистрации прав пайщиков - Постановление от 20 февраля 2024 г. № 7-П Определения:

06:10 - Выемка и осмотр помещения у непроверяемого лица - Определение от 11 июня 2024 г. № 1437-О

07:10 - Представление доказательств в суде - Определение от 18 июля 2024 г. № 1783-О

08:23 - Срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ - Определение от 12 ноября 2024 г. № 2964-О