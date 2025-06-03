Новые полномочия ФНС, НДФЛ при дарении, налог на самозанятых у детей в обзоре событий ФНС

НДФЛ при дарении животных, вазы и бизнеса

ФНС России решила разъяснить последствия по НДФЛ при дарении различных подарков. Так, можно без страха дарить породистое животное, поскольку такие подарки не будет облагаться НДФЛ (Письмо от 11 марта 2025 № ЗГ-2-11/3648@). Также можно не бояться дарить вазы и другие декоративные предметы, они тоже налоговикам не интересные и облагать их не будут (Письмо от 12 марта 2025 г. № ЗГ-2-11/3763@). А вот безвозмездно передать бизнес путем дарения долей без НДФЛ не получится, если только он не дарится близкому родственнику (Письмо от 12 марта 2025 № ЗГ-2-11/3764@).