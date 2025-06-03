Новые полномочия ФНС, НДФЛ при дарении, налог на самозанятых у детей в обзоре событий ФНС

Ключевые события ФНС России за май 2025
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Расширение полномочий ФНС
Несмотря на праздники, Правительство продолжает трудиться в поте лица на благо Отечества. На это раз оно подготовило поправки о новых полномочиях ФНС России по выдаче желающим выписок о финансовом состоянии компаний. При этом компания, чью деятельность анализируют, при несогласии с данными выписки получает право оспорить их и внести корректировки (Законопроект № 909036-8).
Налог на самозанятых по несовершеннолетним
ФНС России решила разобраться, с какого возраста можно стать самозанятым. Путем сложных логических рассуждений, налоговики приходят к выводу, что применять налог на профессиональный доход можно с 14 лет. Вывод, прямо скажем, спорный, поскольку в Законе минимальный возраст для самозанятых не установлен, а доходы, которые могут облагаться НПД, ребенок может начать получать и ранее 14 лет – например, от сдачи в аренду жилья (Письмо от 24 апреля 2025 г. № ЕД-16-20/120@).
НДФЛ по карманным деньгам
ФНС России обращает внимание, что родительская забота в виде передачи денег своим кровиночкам на личные расходы не приводит к обложению НДФЛ. Поэтому родители могут спокойно дарить и перечислять своим детятям денежные подарки – никому ничего за это не будет (Письмо от 11 марта 2025 № ЗГ-2-11/3650@).
НДФЛ при дарении животных, вазы и бизнеса
ФНС России решила разъяснить последствия по НДФЛ при дарении различных подарков. Так, можно без страха дарить породистое животное, поскольку такие подарки не будет облагаться НДФЛ (Письмо от 11 марта 2025 № ЗГ-2-11/3648@). Также можно не бояться дарить вазы и другие декоративные предметы, они тоже налоговикам не интересные и облагать их не будут (Письмо от 12 марта 2025 г. № ЗГ-2-11/3763@). А вот безвозмездно передать бизнес путем дарения долей без НДФЛ не получится, если только он не дарится близкому родственнику (Письмо от 12 марта 2025 № ЗГ-2-11/3764@).
Вычет по НДФЛ после умершего супруга
ФНС России рассмотрела ситуацию, когда умерший супруг в полной мере не получил вычет по НДФЛ в связи с покупкой квартиры. Возник вопрос, может ли супруга воспользоваться оставшейся частью вычета для уменьшения базы по НДФЛ. Налоговая служба препятствий для предоставления супруге права на применение неиспользованной части вычета не видит, поскольку каких-либо ограничений по этому вопросу в Налоговом кодексе не предусмотрено (Письмо от 24 апреля 2025 г. № БС-17-11/1156@).
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