Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обзор: Акциз на безникотиновые смеси, налоговый сепаратизм, ветераны снижают налоги

Анализ отдельных налоговых событий.

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

Телеграм: https://t.me/Taxruss

1. Акцизы на бестабачные смеси

Сенаторы решили, что надо активней бороться с задымлением от курильщиков, поэтому облагать предлагают не только никотиновые смеси, но и безникотиновые, которыми забивают всякие электронные дуделки-пыхтелки. Правительство хотя и поддерживает идею, но указывает, что нужно уточнить понятие бестабачных смесей, иначе, под акциз попадут смеси чая, которые как бы и не курят, но это не точно (Законопроект № 940316-8).

2. Снижение налога благодаря ветеранам

Депутаты придумывают, как бы простимулировать работодателей брать на работу участников СВО. На это раз предлагают снижать ставку по налогу на прибыль для тех, у кого среди работников не менее 20% ветеранов боевых действий. Однако с учетом репутации авторов идея малоперспективна (Законопроект № 940870-8).

3. Налоговый сепаратизм

Сморишь на события в США, вспоминаешь святые девяностые и радуется душа за американский народ. На это раз с федеральным центром (а проще говоря, с Трампом) решили тягаться власти Калифорнии, которые угрожают не перечислять в общий бюджет налоги, если им сократят бюджетное финансирование (у нас таким баловался Татарстан).

Вашингтон же пообещал уголовным преследованием, а также посоветовал навести порядок в калифорнийском штате, где трансгендерная спортсменка участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину, в высоту и в длину с тройным прыжком на чемпионате Калифорнийской межшкольной федерации по лёгкой атлетике.

Главное, как говорится, не останавливайтесь, тогда можно будет им направить гумпомощь в виде их же «ножек Буша».

События за июнь 2025

  • Отмена налоговых льгот, самозанятость для мигрантов, взносы по адвокатам - ссылка

Информации об авторе

Юзвак Максим

Юзвак Максим

Юрист в самозанятый

498 подписчиков 3 450 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

1

Интересные материалы

Главная Конференция
Премиум