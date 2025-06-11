Обзор: Акциз на безникотиновые смеси, налоговый сепаратизм, ветераны снижают налоги

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Акцизы на бестабачные смеси
Сенаторы решили, что надо активней бороться с задымлением от курильщиков, поэтому облагать предлагают не только никотиновые смеси, но и безникотиновые, которыми забивают всякие электронные дуделки-пыхтелки. Правительство хотя и поддерживает идею, но указывает, что нужно уточнить понятие бестабачных смесей, иначе, под акциз попадут смеси чая, которые как бы и не курят, но это не точно (Законопроект № 940316-8).
2. Снижение налога благодаря ветеранам
Депутаты придумывают, как бы простимулировать работодателей брать на работу участников СВО. На это раз предлагают снижать ставку по налогу на прибыль для тех, у кого среди работников не менее 20% ветеранов боевых действий. Однако с учетом репутации авторов идея малоперспективна (Законопроект № 940870-8).
3. Налоговый сепаратизм
Сморишь на события в США, вспоминаешь святые девяностые и радуется душа за американский народ. На это раз с федеральным центром (а проще говоря, с Трампом) решили тягаться власти Калифорнии, которые угрожают не перечислять в общий бюджет налоги, если им сократят бюджетное финансирование (у нас таким баловался Татарстан).
Вашингтон же пообещал уголовным преследованием, а также посоветовал навести порядок в калифорнийском штате, где трансгендерная спортсменка участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину, в высоту и в длину с тройным прыжком на чемпионате Калифорнийской межшкольной федерации по лёгкой атлетике.
Главное, как говорится, не останавливайтесь, тогда можно будет им направить гумпомощь в виде их же «ножек Буша».
События за июнь 2025
Отмена налоговых льгот, самозанятость для мигрантов, взносы по адвокатам - ссылка
Комментарии1
мне понравилось: "под акциз попадут смеси чая, которые как бы и не курят, но это не точно"😀