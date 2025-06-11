Обзор: Акциз на безникотиновые смеси, налоговый сепаратизм, ветераны снижают налоги

3. Налоговый сепаратизм

Сморишь на события в США, вспоминаешь святые девяностые и радуется душа за американский народ. На это раз с федеральным центром (а проще говоря, с Трампом) решили тягаться власти Калифорнии, которые угрожают не перечислять в общий бюджет налоги, если им сократят бюджетное финансирование (у нас таким баловался Татарстан).

Вашингтон же пообещал уголовным преследованием, а также посоветовал навести порядок в калифорнийском штате, где трансгендерная спортсменка участвовала в соревнованиях по прыжкам в длину, в высоту и в длину с тройным прыжком на чемпионате Калифорнийской межшкольной федерации по лёгкой атлетике.

Главное, как говорится, не останавливайтесь, тогда можно будет им направить гумпомощь в виде их же «ножек Буша».