Обзор: применение вычетов к пенсии, образовательные расходы по ЕСХН, налоги в Ватикане

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1. Учет образовательных расходов по ЕСХН

Депутаты предлагают уточнить условия учета затрат на обучения при применении единого сельхозналога. Так, если фермер оплатил обучение сотрудника с условием отработки на плантациях в течение трех лет по полученной квалификации, то такие расходы можно учесть. Раньше было то же самое, только вместо квалификации указывалось «по полученной специальности». Короче, шило на мыло заменили (Законопроект № 941942-8).

2. Применение вычетов к пенсиям

Минфин России рассмотрел вопрос о возможности уменьшения облагаемой НДФЛ пенсии на стандартные вычеты. Отмечается, что доходы от пенсий не включаются в основную базу, а это, в свою очередь, исключает возможность применения к таким доходам стандартных, социальных, имущественных вычетов. Короче, уменьшить облагаемую пенсию на стандартный вычет не получится (Письмо от 28 апреля 2025 г. № 03-04-06/42618).

3. Налоги в Ватикане

Ватикан, как известно, это государство и считается, что у него нет налогов. Поэтому живут на то, что Бог пошлет — то есть на пожертвования. Но это с какой стороны посмотреть. Например, у католических епархий есть обязанность перечислять в ватиканский бюджет ежегодный взнос – чем не налог? Правда, этот взнос не имеет четкого размера, все зависит от успешности епархий и щедрости прихожан. В любом случае взнос приносит около 20 миллионов долларов. Еще в качестве источника поступлений выступает Банк Ватикана. Десять лет назад банк выделял Папе Римскому около 55 миллионов евро (62,7 миллиона долларов) в год на покрытие расходов. Но суммы сократились: в 2023 году банк не выделил Папе Римскому ни цента, несмотря на чистую прибыль в 30 миллионов евро. Есть у Ватикана и другие поступления, например, от сдачи в аренду недвижимости по всему миру. Однако Ватикан все равно жалуется на нехватку средств – Папа недоедает, дети плачут. Того и гляди снова начнут индульгенции продавать.