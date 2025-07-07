НДФЛ и взносы за помощь работникам, вычет для пожилых, адвокатский налоговый проигрыш в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. НДФЛ и взносы за помощь работникам
И такое бывает. Оказывается, есть специальные платформы, через которые работодатели могут оказывать помощь своим работникам – психологическую, материальную и т.д. Никогда таким не пользовался. Ну, у меня и сотрудников нет. Так вот, по двум таким платформам (Аладдин и Добросервис) был направлен запрос в Минфин. А именно, нужно ли платить НДФЛ и взносы, если работодатель через указанные сервисы оплачивает работникам товары и услуги. Минфин усмотрел в таких операциях выплаты в натуральном виде, а значит, работодателю придется платить взносы, а работники попадают на НДФЛ (Письмо от 29 мая 2025 г. № 03-04-06/52806).
2. Адвокат проиграл налоговый спор
Решил как-то адвокат (правда, бывший) вернуть себе переплату, которая образовалась у него еще в далеком 2016 году. Почему так долго ждал, неясно, но главный аргумент, что налоговая должна была сообщить о переплате и не сделала этого. Суд первой инстанции не проникся этими доводами и отказал. А вот в апелляции заявителю сопутствовал успех, так как суд решил, что налоговая инспекция свою обязанность по информированию налогоплательщика о переплатах не исполнила. В кассации налогоплательщик вновь получил отказ и пошел жаловаться выше. И вот это дело попало в Верховный Суд, в котором, ожидаемо, указали, что налогоплательщик пропустил трехлетний срок для возврата, поскольку должен был знать о переплате в момент перечисления налога (Кассационное определение СКАД ВС РФ от 04.06.2025 № 31-КАД25-2-К6).
3. Вычет для пожилых и автолюбителей
Если спросить сейчас у Трампа, что он считает лучшим событием своего второго президентства, то это будет не перемирие между Израилем и Ираном, не остановка индийско-пакистанской войны. Это будет принятие «Большого, прекрасного законопроекта», вносящего множество налоговых изменений. О важности этого законопроекта то, что даже в телефонном разговоре с Путиным Трамп похвастался им. К слову, документ, действительно, большой – более 900 страниц. Среди его основных положений:
· Ограничение роста налогов.
· Новые вычеты для пожилых, на приобретение отечественных (сделанных в Америке) авто.
· Ограничение обложения чаевых и выплат за сверхурочные работы.
· Отменена налоговых льгот для электромобилей и энергоэффективных устройств (за что Маск очень обиделся на Трампа).
События за июль 2025
Командировочный НДФЛ, повышение детских вычетов, земельная льгота - ссылка
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