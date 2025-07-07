НДФЛ и взносы за помощь работникам, вычет для пожилых, адвокатский налоговый проигрыш в обзоре

3. Вычет для пожилых и автолюбителей

Если спросить сейчас у Трампа, что он считает лучшим событием своего второго президентства, то это будет не перемирие между Израилем и Ираном, не остановка индийско-пакистанской войны. Это будет принятие «Большого, прекрасного законопроекта», вносящего множество налоговых изменений. О важности этого законопроекта то, что даже в телефонном разговоре с Путиным Трамп похвастался им. К слову, документ, действительно, большой – более 900 страниц. Среди его основных положений:

· Ограничение роста налогов.

· Новые вычеты для пожилых, на приобретение отечественных (сделанных в Америке) авто.

· Ограничение обложения чаевых и выплат за сверхурочные работы.

· Отменена налоговых льгот для электромобилей и энергоэффективных устройств (за что Маск очень обиделся на Трампа).