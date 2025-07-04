Командировочный НДФЛ, повышение детских вычетов, земельная льгота в обзоре

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:
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1. Повышение вычетов на детей
Депутаты решили показать свою заботу о детях и родителях, поэтому предлагают пересмотреть вычеты на детей в сторону повышения. Вычеты в большинстве случае увеличиваются в два раза (например, на первенца устанавливается вычет 2 800 вместо 1 400). Специально вводится вычет на четвертого и последующего – 24 000, а на детей-инвалидов повышается до 48 000. Авторы почему-то полагают, что это повысит рождаемость и решит демографические проблемы (Законопроект № 958261-8).
Это миф, что рождаемости помогут деньги
2. Спор о земельной льготе
Наконец-то экономическая коллегия приняла хоть какое-то решение по налоговому делу. На это раз спор касался возможности применения льготной ставки по земельному налогу. Налогоплательщику не удалось доказать, что разделение одного земельного участка на множество маленьких и сдача их в аренду сделаны для личных нужд, а не для предпринимательской деятельности. Поэтому судьи сказали, «не лепить им горбатого», и отказали в льготе. Также было отмечено, что условием для льгот является не только формальное наличие нужного вида разрешенного использования, но и фактическое использование участка в соответствии с видом (Определение от 26 июня 2025 г. N 309-ЭС25-172).
3. Командировочный НДФЛ по VIP-залам и мед.страховке
Минфин разбирался с доходами работника в командировке. Так, если для получения визы нужна медстраховка, то ее оплата работодателем не образует у работника доход, облагаемый НДФЛ (Письмо от 26 мая 2025 г. № 03-04-05/51609). А вот с VIP-залам все однозначно. Их оплата, по мнению Минфина, не является обязательной, поэтому у работника возникает облагаемый доход (Письмо от 22 мая 2025 г. № 03-04-05/50428).
События за июнь-июль 2025
Самостоятельный расчет НДФЛ, снижение налога на продукты, налоговая йога - ссылка
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