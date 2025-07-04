Командировочный НДФЛ, повышение детских вычетов, земельная льгота в обзоре

2. Спор о земельной льготе

Наконец-то экономическая коллегия приняла хоть какое-то решение по налоговому делу. На это раз спор касался возможности применения льготной ставки по земельному налогу. Налогоплательщику не удалось доказать, что разделение одного земельного участка на множество маленьких и сдача их в аренду сделаны для личных нужд, а не для предпринимательской деятельности. Поэтому судьи сказали, «не лепить им горбатого», и отказали в льготе. Также было отмечено, что условием для льгот является не только формальное наличие нужного вида разрешенного использования, но и фактическое использование участка в соответствии с видом (Определение от 26 июня 2025 г. N 309-ЭС25-172).